BANKA SOYMAYA KALKIŞAN ŞÜPHELİ 9 AY SONRA YAKALANDI

Haber-Kamera: Hayati KILIÇ / İstanbul

Beyoğlu'nda 9 ay önce elinde silahla banka soymaya çalışan ancak güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucu başarısız olan 43 yaşındaki Fuat E. yakalandı. Olaydan 9 ay sonra yakalanan Fuat E., polise "Ağabey beni unutmamış mıydınız?" dedi. Polis de "Gasp masası hiç bir zaman unutmaz" diye cevap verdi. Fuat E. ifadesinde bankaya yüklü miktarda borcu olduğu için banka soymaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.

BİR KİŞİYİ REHİN ALDI

Beyoğlu'nda 20 Mayıs 2016 tarihinde yüzü maskeli, tulumlu, eldivenli silahlı bir kişi, özel bir bankanın Hasköy Şubesi'ni soymak istedi. Ancak bankanın güvenlik görevlisi silahını çekerek şüpheli Fuat E.'yi bankaya girmesini engelledi. Bunun üzerine Fuat E. bir kişiyi rehin alarak ara sokağa girdi. Fuat E., güvenlik görevlisinin kendisini takip etmediğini anlayıca rehin aldığı kişiyi bırakarak kayıplara karıştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İstanbul Asayiş Şubesi Gasp Bürosu dedektifleri, şüphelinin kimliğini belirledi. 9 aydır iz süren gasp masası dedektifleri, dün Kadıköy'de bir iş yerinde 43 yaşındaki Fuat E.'yi yakaladı. Polisi karşısında gören Fuat E. "Ağabey beni unutmamış mıydınız?" dedi. Polis ise " Gasp masası hiç bir zaman unutmaz" diye cevap verdi.

BANKA BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN PLAN YAPMIŞ

"Nitelikli yağma" ve "Kişiyi hürriyetinden oksun bırakma" suçlarından sabıkalı olduğu belirtilen Fuat E. ifadesinde bankalara yüklü miktarda borcu olduğunu belirterek " Kredi borçlarımdan kurtulmak için banka soymaya karar verdim. Bir nalburdan tulum, maske ve eldiven aldım. Tanımadığım birinden ruhsatsız tabanca aldım. Bankaya girerken güvenlik görevlisi bana silah doğrulttu. Ben de öldürüleceğim korkusuyla bir şahsı rehin alarak olay yerinden uzaklaştım" dedi. Şüpheli Fuat E. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde maskeli, tulum giymiş, elinde eldiven ve tabanca olan şüphelinin bankaya girmek isterken güvenlik görevlisi ile karşılaşıyor. şüpheli Fuat E., güvenlik görevlisinin kendisine silah doğrultması üzerine bir kişiyi rehin alıyor. Tabanca ile rehin aldığı kişiyle birlikte olay yerinden uzaklaşan şüpheli Fuat E. ara sokaklarda rehin aldığı kişiyi bırakarak üzerindeki tulumu çıkarıp atıyor, ardından koşarak ara sokaklardan kaçıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Güvenlik kamerası görüntüleri)

-Olay gününe ait güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelinin, silahla bir kişinin rehin almas

-Güvenlik görevlisinin silah çekerek şüpheliyi durdurması

-Ara sokaklarda kaçması

-Aktüel görüntü

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-Şüphelinin adliye ye sevk edilmesi