BANKA ÖNÜNDE GASP ETMEK İSTEDİKLERİ KİŞİYİ VURUP KAÇTILAR (1)

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul

Tuzla'da bankadan çıkan bir kişiyi gasp etmek isteyen silahlı kişiler, banka güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine soymak istedikleri kişi vurarak kaçtı.

Olay Tuzla'da meydana geldi. Bankadan para çeken kişinin yanına araçla yaklaşan silahlı kişiler gasp girişiminde bulundu. Parası alınmak istenen kişi, soygunculara direndi. Banka güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine gasp etmek istedikleri kişi bacağından vuran saldırganlar geldikleri aracı da olay yerinde bırakarak kaçtı. Polis, parayı alamadan kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Olay yerinden görüntüler