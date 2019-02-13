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BANKA MÜDÜRÜNE SİLAHLI SALDIRI

  Haber: Hakan KAYA-Kamera: Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ()  Kağıthane'de bir bankanın şube müdürü, kendisiyle tartışan bir kişi tarafından silahla bacağından vuruldu. Olay Kağıthane'nin Vatan Caddesinde bulunan bir banka şubesinde saat...

BANKA MÜDÜRÜNE SİLAHLI SALDIRI

 

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, () 
Kağıthane'de bir bankanın şube müdürü, kendisiyle tartışan bir kişi tarafından silahla bacağından vuruldu.
Olay Kağıthane'nin Vatan Caddesinde bulunan bir banka şubesinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bankaya gelen bir kişi, bankanın Şube Müdürü Adem Erdoğan ile tartışmaya başladı ve tartışmanın ardından da yanında taşıdığı silahla bacağına ateş etti. Olayın ardından saldırgan etrafa ateş ederek kaçtı. Sağ bacağından yaralanan Erdoğan, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Banka çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri banka içinde ve dışında delil incelemesi yaptı.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Polislerin bankaya girişi
-Olay yerinde çekilen güvenlik şeridi
-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması 
-Yerdeki boş kovanlar 
-Genel ve detay görüntüler 
 

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