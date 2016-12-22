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BALYOZ SANIĞI KADİR SAĞDIÇ MAHKEMEDE İSYAN ETTİ…

* EMEKLİ KORAMİRAL KADİR SAĞDIÇ: BİR KEZ DAHA YARALANDIM Serpil KIRKESER, İstanbul Balyoz Davası kapsamında 3 yıl 4 ay 8 gün tutuklu yargılandıktan sonra beraat eden emekli Koramiral Kadir Sağdıç'a 150 bin TL manevi, 27 bin TL'de maddi...

BALYOZ SANIĞI KADİR SAĞDIÇ MAHKEMEDE İSYAN ETTİ…

* EMEKLİ KORAMİRAL KADİR SAĞDIÇ: BİR KEZ DAHA YARALANDIM

Serpil KIRKESER, İstanbul

Balyoz Davası kapsamında 3 yıl 4 ay 8 gün tutuklu yargılandıktan sonra beraat eden emekli Koramiral Kadir Sağdıç'a 150 bin TL manevi, 27 bin TL'de maddi olmak üzere toplam 177 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi. Kararın ardından söz alan Kadir Sağdıç, “Adaleti zedelediniz, adalet bekliyordum. Bir kez daha yaralandım" dedi.



"YÜREKLERE SU SERPECEK KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM"

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada söz alan Kadir Sağdıç ömrü boyunca Anayasa'ya uygun hizmetlerde bulunduğunu belirterek, “Koramiral rütbesindeyken 2009 yılında iddialar nedeniyle mağdur edildim. Maddi ve manevi tarifi mümkün olmayan mağduriyetler yaşadım. Annemi kaybettim. Adil ve yüreklere su serpecek şekilde karar vermenizi talep ediyorum" diye konuştu.



MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Karar açıklanmadan önce mahkeme başkanı “Manevi zararı bizim gidermemiz mümkün değil tabi. Bugüne kadar verdiğimiz tazminatların en yükseği olacak" şeklinde açıklama yaptı ve kararı açıkladı. Kadir Sağdıç'a 150 bin TL manevi, 27 bin TL'de maddi olmak üzere toplam 177 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi.



"ADALETİ ZEDELEDİNİZ"

Kararın ardından söz alan Kadir Sağdıç, "Adaleti zedelediniz, adalet bekliyordum. Bir kez daha yaralandım. 78 milyonun beklediği bir umut vardı" dedi. Mahkeme başkanı da "Ben bunun adil olduğunu düşünüyorum" diye cevap verdi.



DAVANIN GEÇMİŞİ

Kadir Sağdıç avukatı İlkay Sezer aracılığıyla 2 milyon TL maddi, 10 milyon TL manevi olmak üzere toplam 12 milyon TL tazminat davası açmıştı.













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