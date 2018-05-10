BALYOZ DAVASI SAVCISI KIRBAŞ'IN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ 

*Mahkeme eski savcının Bylock IP'lerine 55 kez bağlantı yapmış olması gerekçesiyle tahliye talebini reddetti.

*Balyoz Planı davasında çeşitli hapis cezalarına çarptırıldıktan sonra beraat eden 14 kişinin katılma talebi kabul edildi

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

"Balyoz Planı" davası savcılarından Savaş Kırbaş'ın yargılandığı davada tahliye talebi Bylock IP'lerine 55 kez bağlantı yapmış olması gerekçesiyle reddedildi.

Savaş Kırbaş'ın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

BALYOZ MAĞDURLARININ KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Savaş Kırbaş ile tarafların avukatları katıldı. Balyoz Planı davasında çeşitli hapis cezalarına çarptırıldıktan sonra beraat eden Fikret Güneş, Bora Serdar, Ahmet Yavuz, Ali Sadi Ünal, Erdem Caner Bener, Cemal Temizöz, Abdullah Gavremoğlu, İhsan Balabanlı, Abdullah Galay, Kubilay Aktaş duruşma salonunda hazır bulunarak davaya katılma talebinde bulundu. Ahmet Küçükşahin, Mustafa Kemal Tutkun, Faruk Oktay Memioğlu ve Dursun Çiçek ise mahkemeye dilekçe göndererek katılma taleplerini iletti. Katılma taleplerine ilişkin söz alan Ahmet Yavuz'un avukatı Mehmet Yavuz, katılma talebinde bulunanların 3 yıl cezaevinde kaldığını ve Balyoz davası ile askeriyenin tasfiye sürecine girildiğini, yerine gelen kişiler tarafından da darbe girişiminde bulunulduğunu belirtti.

"8 ÜYE BÜTÜN DOSYALARDA SORUŞTURMA AÇILMAMASI KONUSUNDA 'RET' OYU KULLANIYORDU"

Mahkeme heyeti de suçtan doğrudan zarar görme sıfatlarının bulunduğu gerekçesiyle katılma taleplerini kabul etti. Duruşmaya SEGBİS yoluyla bağlanan eski HSK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur tanık olarak dinlendi. Okur, "Hakkında FETÖ'den işlem yapılan 8 üye bütün dosyalarda soruşturma açılmaması konusunda 'ret' oyu kullanıyordu" dedi. Tanık beyanlarının ardından söz alan sanık Savaş Kırbaş, sadece Balyoz davası savcısı olduğu için yargılandığını ve FETÖ ile bir irtibatının bulunmadığını belirterek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti de sanığın üzerine kayıtlı telefon hattında Bylock IP'lerine 55 kez bağlantı yapmış olması ve Balyoz davasında savcı olması, bu davanın Yargıtay'da kısmen bozulmuş olması, bu davaya ilişkin şikayetleri dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.