Balıklıgöl'de sosyal deney

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da bir grup üniversite öğrencisi, kentin simgesi konumundaki Balıklıgöl'de bir sosyal deney yaptı.



Deneyin temel sorusu, 'yolda düşen cüzdanı alan birini gördüğünüz zaman ne yaparsınız?'. Sosyal deneyde, farklı zamanlarda, 15 defa tekrarlanan 'cüzdan düşürme' deneyinde farklı sonuçlar elde edildi.



Şanlıurfa'da üniversitelilerin 'Mavera' adı verdikleri grup, Balıklıgöl'de cüzdanını yere düşüren kişinin cüzdanını bulunmasını konu alan uygulamalı sosyal deney yaptı. Sosyal deneyde, yolda düşürülen cüzdanı alan grup üyesini fark eden vatandaşların verdiği tepkiler ölçüldü. Olayı fark eden birçok kişi, cüzdanı alıp sahibine teslim etmeyen gence tepki gösterdi, bazıları ise dövmeye kalktı. Vatandaşlar, olayın sosyal deney olduğunu öğrenince kameralara gülümsedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sosyal deney için cüzdan düşen şahıs olay yerinden uzaklaşması

- Cüzdanı bulan kişi cüzdanı kontrol etmesi

- Cüzdanı sahibine teslim etmeyen gence tepki gösterenler

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

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