Balık çiftliklerinin neden olduğu kirlilik tedirgin ediyor

MUĞLA'nın Bodrum ve Milas ile Aydın'ın Didim ilçesi sınırları içersinde kalan Mandalya Körfezi'ndeki balık çiftlikleri, vatandaşları ve tatilcileri tedirgin etmeye başladı. Balık çiftliklerinden zaman zaman ters akıntı ve rüzgarın etkisiyle geldiği öne sürülen atık maddeler, sahiller, plajlar ve turistik koylarda kirliliğe neden oluyor.

Yaklaşık 12 yıl önce sahillerde kurulu olan balık çiftliklerinin yaklaşık 1- 1,5 mil uzağa taşınmasına rağmen bölgede zaman zaman rastlanan kirlilik, vatandaşlar ve turizmcileri endişelendiriyor. Bodrum'un Gündoğan, Göltürkbükü ve Güvercinlik, Milas'ın Boğaziçi ve Kıyıkışlacık ile Didim'in Akbük mahalleleri açıklarına taşınan balık çiftliklerinden zaman zaman ters akıntı ve rüzgarın etkisiyle geldiği öne sürülen atık maddeler, sahiller, plajlar ve turistik koylarda kaygı yaratıyor.

Bodrum'da yaşayan ve denize girmek için Göltürkbükü Mahallesi'ndeki Cennet Koyu'na gelen elektrik mühendisi, evli ve 2 çocuk babası Barış Kavuncu, "Zaman zaman denize açıldığım için kirliliği görebiliyorum. Kıyılarda taşların üzerinde her sene biraz daha fazla yosun olduğunu görüyorum. Buna dayalı olarak midyenin fazla olduğunu görüyorum ki midye bu tür kirli deniz artıklarıyla besleniyor. Deniz kestanelerinin ise azaldığını görüyorum. Deniz kestaneleri ise midyenin tam tersi temiz suda yaşar. Burası kapalı bir körfez, suyun çıkış ihtimali çok az. Balık çiftliklerinin neden olduğu atıkların açık denizlere çıkması çok zor oluyor" dedi.

SAYILARI KONTROL ALTINA ALINMAZSA SIKINTILAR TEKRARLANIR

Güvercinlik Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası pansiyon işletmecisi Demir Koru da "Yaklaşık 15 yıl önce balık çiftliklerinin atıkları ve kimyasalları nedeniyle Yalıkavak'tan Didim'e kadar olan bölgede, yani Güllük ve Mandalya Körfezi'nde denize girmek neredeyse imkansızdı. Birçok tur acentası kirlenen plajlar ve denize giremeyen yabancı turistler nedeniyle zor durumda kalmıştı. Bazıları tazminat ödemek zorunda kaldı. İlgili bakanlıkların aldıkları kararlarla kıyılardan balık çiftliklerinin 1 ile 4 mil arasında açığa taşımasıyla doğa kendini yeniledi, temizledi. Zaman zaman kirlilik görünse de balık çiftliklerinin sayısı kontrol altına alınmaz ve artarsa aynı sıkıntıları yeniden yaşayabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Körfezden görüntü

-Balık çiftliklerinden görüntü

-Cennet Koy'da denize girenlerden görüntü

-Barış Kavuncu ile röp.

(KJ: Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM, (Muğla), ()