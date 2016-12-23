Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Alman basını: Berlin saldırganı Milano'da öldürüldü
Berlin saldırganı öldürüldü
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...

BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ'NDEKİ CİNAYETE CEZA YOK…

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul Bakırköy Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Osman Altın'ın (49) aynı odayı paylaştığı Mehmet Ali Altun'un (39) üzerine uyuduğu sırada uzun süre abanarak ölümüne...

BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ'NDEKİ CİNAYETE CEZA YOK…

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Bakırköy Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Osman Altın'ın (49) aynı odayı paylaştığı Mehmet Ali Altun'un (39) üzerine uyuduğu sırada uzun süre abanarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, cezai sorumluluğu olmadığı gerekçesiyle Osman Altın'a ceza vermedi, yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altında alınmasına hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca Mehmet Ali Altun'un ölümü nedeniyle sorumlu bulunan hastane görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İDDİANAMEDE OLAY GÜNÜ ANLATILDI

Mehmet Ali Altun, 29 Şubat'ta tedavi görmesi için Bakırköy Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. 2 Mart'ta saat 00.38 sıralarında Osman Altın, yatağından kalkarak Mehmet Ali Altun'un yanına geldi. Altun'un üzerine abanan Altın, gece saat 03.46'a kadar hareketsiz olarak Altun'un üzerinde yattı. Altın 03.46'da da kendi yatağına geçerek uyudu. 06.00'da odaya gelen hastane personeli, kahvaltı için kaldırmak istediği Altun'un hayatını kaybettiğini gördü. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından Osman Altın gözaltına alındı.

"BEN ÖLDÜRMEDİM"

Altın ifadesinde, 5 yıldır rahatsız olduğunu, hayaller gördüğünü ve sıkıntılar yaşadığını söyleyerek "Ölenin yatağına gidip orada da uzandığımı, üzerine abandığımı hatırlamıyorum. Kendisini ben öldürmedim. Kendisi ile herhangi bir düşmanlığım yoktur" dedi . Tutuklanan Osman Altın hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DURUŞMAYA ADLİ TIP KURUMU RAPORU ULAŞTI

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Osman Altın katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Mehtap Yılmaz mahkemeye ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda Osman Altın'ın kronik psikos denilen akıl hastalığının olduğu ve cezai sorumluluğunun bulunmadığının belirtildiğini açıkladı.

CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ Mahkeme heyeti de Adli Tıp Kurumu raporuna göre ceza sorumluluğunun olmadığı gerekçesiyle Osman Altın'a ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi ve Altın'ın tahliyesine hükmetti. Mahkeme heyeti, sanık Altın'ın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altında alınmasını da kararlaştırdı.

SUÇ DUYURUSU

Mahkeme heyeti, maktulün ölümü nedeniyle sorumlu bulunan hastane görevlileri hakkında da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55