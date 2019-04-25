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BAKIRKÖY'DEKİ SİLAHLI SALDIRININ FAİLİNİN CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİĞİ İDDİASI

* AĞEBEYİNİN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE İNTİHAR ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL Bakırköy Ataköy D-100 Karayolu yanyolda 7 ay önce Emre Solan'ın otomobil içerisinde öldürülmesine ilişkin gözaltına...

BAKIRKÖY'DEKİ SİLAHLI SALDIRININ FAİLİNİN CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİĞİ İDDİASI

* AĞEBEYİNİN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE İNTİHAR ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL
Bakırköy Ataköy D-100 Karayolu yanyolda 7 ay önce Emre Solan'ın otomobil içerisinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınıp tutuklanan Mehmet Ali Arslan(24)'ın cezaevinde intihar ettiği iddia edildi. Silivri Cezaevi'nde dün gece kaldığı tek kişilik odada kemeri ile kendisini pencere demirine asarak intihar ettiği iddia edilen Arslan'ın, psikolojik sorunları olduğu, ağabeyinin öldürülmesine çok üzüldüğü, ağabeyinin ölüm yıl dönümünde intihar ettiğinin belirlendiği ileri sürüldü. Arslan, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Hatay'da defnedilecek.  

OLAYIN GEÇMİŞİ
Ataköy D-100 Karayolu Yanyol'da  Emre Solan (28) otomobiliyle beklediği sırada 29 Ekim 2018'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürmüştü. Olayın ardından Mehmet Ali Arslan gözaltına alınmış, Arslan'ın kardeşi Halit Arslan'ın 2013 yılında Emre Solan tarafından öldürüldüğü bilgisine ulaşılmıştı. Solan'ın 5 yıl hapis yattığı öğrenilmişti. Mehmet Ali Arslan, gözaltına alındığında olay günü ağabeyini öldüren kişinin cezaevinde olmayıp, dışarda olmasını görünce sinirlendiğini belirterek, "Öldürme amacıyla ateş etmedim, omzuna doğru yaralamak maksadıyla ateş ettim. Bir anlık sinirle bahse konu eylemi gerçekleştirdim" demişti. Mehmet Ali Arslan mahkemedeki ifadesinin ardından "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

Görüntü Dökümü:
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-Olaya ilişkin arşiv görüntüler


 

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