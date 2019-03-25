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BAKIRKÖY'DE METROBÜS YAYAYA ÇARPTI; 2 YARALI (2)

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, () Bakırköy D - 100 Karayolu'nda üst geçit yerine seyir halindeki araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Karaağaç adlı yaya, tel örgüleri aşıp metrobüs yoluna girdi. Seferdeki bir...

BAKIRKÖY'DE METROBÜS YAYAYA ÇARPTI; 2 YARALI (2)

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, ()
Bakırköy D - 100 Karayolu'nda üst geçit yerine seyir halindeki araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Karaağaç adlı yaya, tel örgüleri aşıp metrobüs yoluna girdi. Seferdeki bir metrobüsün çarpmasıyla Karaağaç ağır yaralanırken, ani fren sonucu metrobüsteki bir yolcu da hafif yaralandı. Kaza trafik yoğunluğuna neden olurken, uzun metrobüs kuyrukları oluştu.
Bakırköy D - 100 Karayolu İncirli Metrobüs Durağı yakınlarında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki bir metrobüs, iddiaya göre üst geçit yerine D - 100 Karayolu'nda seyir halindeki araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan ve tel örgüleri de aşarak metrobüs yoluna geçen Mustafa Karaağaç adlı yayaya çarptı. Karaağaç ağır yaralanırken, ani fren sonucu metrobüsün içerisindeki bir yolcu da hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelilerinin ardından yaralıları ambulanslarla çevredeki özel bir hastaneye sevk etti. Kaza nedeniyle D - 100 Karayolu'nda trafik bir süre yoğunluğu yaşandı, uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Yaralıların götürülmesi ve ekiplerin incelemelerinin ardından trafik normale döndü.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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- İBB kamerasından yaralının ambulansa alınması
-Yaşanan hareketlilik
- Olay yerinden aktüel görüntü


 

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