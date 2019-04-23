BAKIRKÖY'DE KÖPRÜYE SIKIŞAN TIR DEVRİLDİ (2)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL
Bakırköy'de köprü altına sıkışan TIR devrildi. Devrilen TIR nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kaza saat 12.30 sıralarında Bakırköy, Sahil Yolu Florya istikametinde meydana geldi. Osman Fırat'ın kullandığı 34 ER 260 plaklı kağıt yüklü TIR Yeşilyurt Köprüsü altından geçerken sıkışarak, devrildi. TIR içindeki sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen TIR nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. TIR'ın yoldan kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler