BAKIRKÖY'DE HASTANEDE BİR DOKTOR DARP EDİLDİ
Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,() Bakırköy Dr. Sadikonuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir doktor, randevusu olmayan hastaya bakmadığı için darp edildi. Doktorun burnunun kırıldığı ve kafa travması yaşadığı öğrenildi. Olay,...
Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()
Bakırköy Dr. Sadikonuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir doktor, randevusu olmayan hastaya bakmadığı için darp edildi. Doktorun burnunun kırıldığı ve kafa travması yaşadığı öğrenildi.
Olay, bugün öğlen saatlerinde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nin D bloğunda yaşandı. İddiaya göre, genel cerrahi polikliniğinde asistan hekim doktor Burak Altunpak randevusu olmayan hastaya, randevulu hasta sayısının çok olduğunu ve kendisine öğleden sonra bakabileceğini söyledi. Doktorun önerisini kabul etmeyen, kimliği henüz öğrenilemeyen hasta, doktorla tartışmaya başladı. Bunu üzerine doktor 'beyaz kod' tutmak istedi. Bu duruma sinirlenen hasta doktoru darp etmeye başladı. Darp sonucu burnu kırılan ve kafa travması yaşadığı öğrenilen Burak Altunpak yoğun bakıma alındı ve tedavisine devam ediliyor.
Görüntü Dökümü:
-----------
- Kavganın yaşandığı D blok
- Bakırköy hastanesinin dışından görüntü
- Genel ve detay görüntüler
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:51
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:14
|İkindi
|15:34
|Akşam
|17:55
|Yatsı
|19:21
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|21
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10