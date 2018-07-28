BAKIRKÖY'DE BİR POLİS MEMURU İNTİHAR ETTİ

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-Selçuk Çalık'ın fotoğrafı
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BAKIRKÖY'de bir polis memuru silahla yaşamına son verdi. 28 yaşındaki Selçuk Çalık'ın bunalımda olduğu ve sürekli istifa edeceğini söylediği öğrenildi. Olay, Bakırköy Çobançeşme Fidanlık Mevkii D-100 Karayolu güney yanyolda akşam...
28 Temmuz 2018 Cumartesi 22:37
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-Selçuk Çalık'ın fotoğrafı
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