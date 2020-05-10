Bakırköy'de Anneler Günü evlerde kutlandı

Bakırköy Belediyesi, “Anneler Günü” nedeniyle Bakırköylü annelere sürpriz kutlama yaparak çiçek ve hediye dağıttı.

Bakırköy Belediyesi tarafından Anneler Günü nedeniyle yapılan sürpriz kutlama ve hediye dağıtımı, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ve 600 belediye çalışanı ile ilçede bulunan 40 bin ev ziyaret edilerek gerçekleştirildi.

Bakırköy Belediyesi çalışanları, Annelerimize ve kadınlarımıza içerisinde karanfil, kolonya, maske veiyi dilek mektubunun olduğu hediye paketlerini tüm evleri ziyaret ederek dağıttı.

Salgının başlamasından sonra yaklaşık iki aydır evlerinde olan 65 yaş üstü yurttaşların bu Pazar 4 saat hava alma amacıyla dışarda olmasını da değerlendiren Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, evlerinde olmayan Bakırköylülere hediyelerini bizzat verdi. Zor bir süreçten geçen ve stres

yüklendiklerini belirterek sokakta karşılaştıkları için Başkan Kerimoğlu’na sıcak ilgi gösteren Bakırköylüler, belediyenin yapmış olduğu bu nazik hareket için teşekkürlerini ilettiler.

‘Daha Sağlıklı Günlerde Anneler Gününü Kutlamak Dileğiyle’ Bakırköylü anneleri evlerinde ziyaret ederek ve 65 yaş üstü anneleri ise sokakta karşılayarak hediyelerini sunan Başkan Kerimoğlu, “Umarım bu zor günleri hep beraber atlatacağız. İçerisinde salgın için hepimizin ihtiyacı olan maske ve kolonya ile siz annelerin anneler gününü kutlamak istedik.

Bu vesile ile tüm çalışanlarımızla, nasıl ki sağlığınız, güvenliğiniz ve rahatınız için çalışıp yanınızda oluyorsak, evlerimizden çıkıp bu güzel günü kutlayamadığımız için sizleri yalnız bırakmamak istedik.

Daha sağlıklı günlerde Anneler Günü’nü kutlamak dileğiyle tüm annelerin ve yüreği anne şefkatiyle dolu tüm kadınların günü kutlu olsun.” dedi.