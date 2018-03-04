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BAKIRKÖY'DE “8 MART" MİTİNGİ YAPILDI 

  *Mitingne HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da katıldı Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul 8 Mart Kadınlar Platformu tarafından Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda “8 Mart" isimli miting düzenlendi. Mitinge HDP...

BAKIRKÖY'DE “8 MART" MİTİNGİ YAPILDI 

 

*Mitingne HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da katıldı

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul
8 Mart Kadınlar Platformu tarafından Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda “8 Mart" isimli miting düzenlendi. Mitinge HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Emek Partisi Eş Genel Başkanı Selma Gürkan'ın yanı sıra çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalık bir grup katıldı. Mitinge ayrıca DİSK, KESK, Halkevleri, İlerici Kadınlar Meclisi ve bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.  

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Miting öncesinde Özgürlük Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. İncirli Caddesi ve meydana giden yollar ise polis bariyerleriyle ayrıldı. Meydana girmek isteyenlerin üzeri ve çantaları tek tek aranarak içeri alındı. 

HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ
Mitinginde ilk olarak tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve Sebahat Tuncel'in gönderdikleri mektup okundu. 
Ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan bir konuşma yaptı. Hükümeti eleştiren Buldan, “Sizler Afrin'e girerken, Afrin'i temizlemeye giderken 'Türkiye'yi korumak adına gittik' diyorsunuz. Ancak siz bu ülkede bir tane çocuğu bile koruyamayacak durumdasınız. Bizler kapımıza gelen her cenazeden, her tabuttan rahatsızız. Siz bu ülkeyi ağlayan anneler ülkesi yaptınız" dedi.

“BİZİM DE İTTİFAKIMIZ VAR"
Buldan, “Bugünlerde herkes bir ittifak yapma peşinde. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak bugün buradan sizlerle birlikte yapacağımız ittifakı da açıklıyoruz. AKP hükümetine MHP ile ortak hareket ettiği cumhur ittifakına bir gönderme yapıyoruz. Bizim de ittifakımız var. Ancak bizim ittifakımız bir seçim ittifakı değil, seçimden sonra da devam edecek olan bir ittifak gerçekleştiriyoruz. Bu ittifakın adı 'kadın ittifakı, Türkiyeli kadınlarla yapılan ittifaktır'. Bu ittifakın adı, 'Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi, Süryanisi, Lazı, Çerkes'i ister asker olsun, ister sivil olsun yaşamını yitiren tüm annelerin ittifakıdır. Barış ittifakıdır, kadın ittifakıdır, özgürlük ittifakıdır. Bu ittifakın adı kalıcı bir ittifaktır. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyoruz" şeklinde konuştu.
Pervin Buldan'ın konuşmasının ardından miting sona erdi. 

Görüntü Dökümü:
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- Mitingden görüntüler
- Mektupların okunması
- Buldan'ın konuşması
- Detaylar 
 

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