BAKIRKÖY BAŞSAVCILIĞI “ÇÖKEN TENTE FACİASI" HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataköy'de camii avlusunda cenaze namazı kılanların üzerine tente çökmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Ataköy 5. Kısım Camii avlusunda tente, dün cenaze namazı kılanların üzerine çökmüş olayda 1 kişi ölmüş, 40 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, emniyete olayda sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi için talimat verdi. Öte yandan cami imamı Adem Karabey'in de olayla ilgili ifadesine başvurulacağı öğrenildi.