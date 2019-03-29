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BAKIRKÖY ADLİYESİ'NE BALTAYLA GELEN ŞÜPHELİNİN 4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Haber : Serpil KIRKESER / İSTANBUL   Bakırköy Adliyesi'ne baltayla gelen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sedat Güç (28) hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası...

BAKIRKÖY ADLİYESİ'NE BALTAYLA GELEN ŞÜPHELİNİN 4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Haber : Serpil KIRKESER / İSTANBUL  
Bakırköy Adliyesi'ne baltayla gelen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sedat Güç (28) hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

"DALGIN BİR ŞEKİLDE ELİMDE BALTA İLE ADLİYEYE GELDİM" 
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Sedat Güç'ün 28 Şubat 2019 günü saat 12.55'te Bakırköy
Adalet Sarayı'nın halk girişine elinde baltayla  "Adaletimle geldim" diyerek bağırdığı, adliyeye girmeye çalışması üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Şüpheli Güç ifadesinde evinin bahçesinde odun kestiğini, postacının tebligat getirdiğini, polise mukavemet ettiği için 7 ay 15 gün hapis cezasını haksız yere aldığını belirterek, "Aslınde polisler beni darp etti. Tebligat içeriğini öğrenmek için dalgın bir şekilde elimde balta ile adliyeye geldim. Adliye girişinde baltayı güvenlik görevlilerine teslim etmek istedim. Bu esnada güvenlik baltayı elimden aldı. Öfkeli olduğum için ne söylediğimi bilmiyorum. Yaptığımın yanlış olduğunu düşünemedim. Baltayı kimseye karşı kullanma niyetim olmadı. Suç olduğunu bilmiyordum" dedi. 

SUÇU İŞLEDİĞİ HUSUSUNDA YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTUĞU BELİRTİLDİ
Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şüphelinin suçu işlediği hususunda yeterli şüphe oluştuğu ifade edildi. İddianamede, şüpheli Sedat Güç'ün "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüpheli Sedat Güç önümüzdeki günlerde Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 

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