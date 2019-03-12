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BAKIRKÖY ADLİYESİ'NDE YANGIN

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTABUL   Bakırköy Adliyesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu.  Adliyenin 5. katındaki bir odada saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Odadan dumanlar çıktığını gören...

BAKIRKÖY ADLİYESİ'NDE YANGIN

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTABUL  
Bakırköy Adliyesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu.  Adliyenin 5. katındaki bir odada saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Odadan dumanlar çıktığını gören görevliler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Odada çıkan ufak çaplı yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Görüntü dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Polis ve sağlık ekipleri görüntü
-itfaiye erlerinin çalışması
-Genel ve detaylar 

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