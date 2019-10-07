BAKIR KABLO HIRSIZLARI KAMERADA
İSTANBUL- BAKIR KABLO HIRSIZLARI KAMERADA Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,() İstanbul'da iş yerlerinden bakır kablo başta olmak üzere iş yerlerinden inşaat malzemeleri çalan hırsızlar, son girdikleri iş yerinde suçüstü yakalandı. Hırsızlık...
İSTANBUL- BAKIR KABLO HIRSIZLARI KAMERADA
Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,()
İstanbul'da iş yerlerinden bakır kablo başta olmak üzere iş yerlerinden inşaat malzemeleri çalan hırsızlar, son girdikleri iş yerinde suçüstü yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde iş yerlerinden inşaat malzemeleri çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlıkların gerçekleştiği iş yerlerinin çevrelerindeki güvenlik kamera görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin aynı kişiler olduğunu belirledi. Polis soruşturmasını derinleştirirken, şüphelilerin girdikleri iş yerlerinden toplamda 500 bin lira değerinde başta bakır kablo olmak üzere çeşitli inşaat malzemesi çaldıkları tespit edildi.
POLİS 3 ŞÜPHELİYİ SUÇÜSTÜ YAKALADI
Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından ise polis Bahçelievler'de şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandığı kapalı kasa minibüsü takibe aldı. Bahçelievler'de bir iş yerine giren Yıldıray E.(27), İbrahim T.(32) ve Eyüp Y.(33) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR
Yıldıray E.'nin 14, İbrahim T.'nin 14 ve Eyüp Y.'nin 8 adet hırsızlıktan suç kaydının olduğu ortaya çıkarken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HIRSIZLIK ANILARI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin beyaz kapalı kasa bir minibüsle iş yerinin önüne geldikleri, levyeyle iş yerinin kapısını açtıkları inşaat malzemelerini araçlarına taşıdıkları görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-(Güvenlik Kameraları)
-Şüphelilerin araçlarını iş yerinin kapısına yanaştırması
-Şüphelilerin çaldıkları inşaat malzemelerini araçlarına taşıması
-(Aktüel görüntüler)
-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı
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