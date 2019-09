Bakımını yaptığı köpekleri, sözleşme ile sahiplendiriyor

Ankara'da İnci Aksoyoğlu (60) 16 yıl önce kurduğu barınakta bakımını yaptığı sokak köpeklerini, 'dövüş, deney gibi zarar görecek şekilde kullanılmaması', 'ayda bir kez görsellerinin paylaşılması', 'sözleşmeye aykırılık durumunda 5 bin lira tazminat ödenmesi' gibi maddelerin yer aldığı sözleşme ile sahiplendiriyor. 18 maddelik sözleşme ile şimdiye kadar 80 köpeği sahiplendiren Aksoyoğlu, "Hayvanları her gelene vermiyorum. Onlar benim çocuklarım, canım" dedi.



Evli ve 2 çocuk annesi İnci Aksoyoğlu, Etimesgut ilçesinde evinin yakınındaki tuz fabrikasına ait arazide 16 yıl önce sokak hayvanları için, 'İnci Annenin Hayvan Barınağı'nı kurdu. Aksoyoğlu, kendi imkanlarıyla oluşturduğu barınakta sokaklarda bakımsızlık nedeniyle güçsüz düşen ve hastalanan köpeklerin bakımını üstlendi. Eşi emekli olan Aksoyoğlu, kendi imkanları ve bazı hayvanseverlerin desteği ile besleyip, tedavilerini yaptırdığı köpekleri bir taraftan da sahiplendirdi.



18 MADDELİK SÖZLEŞME

Aksoyoğlu, çocukları gibi görüp, bakımlarını yaptığı sokak köpeklerini bilinçli ellere teslim edebilmek amacıyla 18 maddelik sözleşme hazırlattı. Valilik onaylı sözleşmede, "Hayvanınızı asla dövüş, deney ve benzeri bir sebeple zarar verecek ya da zarar gelecek şekilde kullanmamayı, hiç bir şekilde çiftleştirip üretmemeyi kabul ediyor musunuz? Herhangi bir sebepten ötürü sahiplendiğiniz hayvandan ayrılmak zorunda kaldığınızda, asla satmamayı ya da başka birine vermemeyi kabul edip, bu durumlarda ilk önce sahiplendiren kişiye haber vereceğinizi ve tüm geri dönüş masraflarını üstlenmeyi kabul ediyor musunuz? Sahiplendiğiniz hayvanı yılda en az 2 kere gelip ziyaret etmemizi ve her ay mutlaka en az 1 kere görsellerini iletişim kanallarıyla bize beyan etmeyi kabul ediyor musunuz?" gibi maddelerin yer aldığı sözleşmede, "Sözleşme şartlarına uyulmadığı takdirde, hayvanı sahiplenen kişi 5 bin TL tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder" maddesi de bulundu.



'HER İSTEYENE KÖPEK VERMİYORUM'

Aksoyoğlu, sözleşme ile 16 yılda sadece 80 sokak köpeğini sahiplendirebildi. Maaşını bir arkadaşının karşıladığı bekçinin de görev yaptığı barınakta şu anda 355 köpeğin bakımını yapan Aksoyoğlu, köpekleri sahiplendirmek için çok sayıda kişinin geldiğini; ancak her isteyene köpekleri vermediğini söyledi. 'Çocuklarım' dediği sokak köpekleriyle arasında güçlü bir bağ oluştuğunu anlatan İnci Aksoyoğlu, şöyle konuştu:

"Valiliğin bize verdiği yasal bir sözleşme var. En son maddeye göre verdiğimiz candan haber alamazsak, görsellerini göremezsek, yasal süreç başlıyor. O zaman para cezası ödemek zorunda kalabiliyor sahiplenenler. Resim ve video gelmiyorsa gidiyorum ve bakamayacaklarsa alıyorum. Başkalarına da sahiplendirmiyorum. Evlerine geliyorlar. Bakamıyorsa geri alıyorum çocuklarımı. Öyle kolay kolay veremem çocuklarımı. Onlar benim canım."



'GELİP, BENİMLE HAYVANLARA BAKSINLAR'

Aksoyoğlu, köpeklerin mama ve bakım masraflarını karşıladığını; ancak barınaktaki 355 köpeği beslemek için insn gücüne ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Yalnızım. Çocuklarımın bakımını yapacak kimse yok. Kolumdan rahatsızım. Hiçkimse barınağa para yardımında bulunmasın. Tek isteğim insanların gelip, benimle birlikte bu hayvanlara bakmaları. Onlara mama almaları ve aşılarını yaptırmamız. Bakımlarını eksiksiz yerine getirmek istiyorum, bu nedenle hayvanseverlere çağrı yapıyorum. Şu anda 355 köpeğim var; ama bin köpeğe baktım şimdiye kadar" diye konuştu.



