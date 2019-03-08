Bakanlıktan Iğdır'da silah kazasında şehit olan asker için açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Iğdır'da bulunan hudut birliğinde meydana gelen silah kazasında Uzman Çavuş Samet Özkan'ın şehit olduğu belirtilerek, başsağlığı dileğinde bulunuldu.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Iğdır'da yer alan hudut birliğinde dün meydana gelen silah kazası sonrası bir askerin şehit olduğu bildirildi. Açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.



BAKAN AKAR BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Uzman Çavuş Samet Özkan için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Bakan Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

ANKARA, ()