Bakanlıktan, generallere yönelik ifadeler için suç duyurusu

ANKARA, () - MİLLİ Savunma Bakanlığı, Akit Tv'de yayınlanan programda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan genarellere yönelik ifadelerle ilgili suç duyurusunda bulundu.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "1 Haziran 2019'da Akit Tv'de yayınlanan bir programda TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.