- BAKANLIKLARIN İNCELEMESİNDEYDİ.. ÇİFTLİK BANK CEO'SU ŞİRKETİ AĞABEYİNE DEVRETTİ

Haber; Gülseli KENARLI - İSTANBUL

Bakanlıkların inceleme başlattığı Çiftlik Bank'ın 25 yaşındaki CEO'su Mehmet Aydın şirketi devretti.

İstanbul Ticaret Odası'nın kayıtlarına göre Mehmet Aydın adına kayıtlı, 15 milyon TL sermayeli "Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi" yer alıyordu. Kayıtlara göre Aydın şimdi şirketin eski ortağı olarak görünüyor.

Aydın'ın bu şirkette sahip olduğu hissenin tamamı ağabeyi Fatih Aydın'ın Kıbrıs merkezli şirketine devrettiği öğrenildi

Öte yandan Çiftlik Bank'ın medya basın danışmanlığını tiyatro ve sinema oyuncusu Mehmet Çevik'in yaptığı ortaya çıktı.

Çevik şirketle ilgili iddialara cevap verirken "Şirketimizin CEO'su bakanlıktan zaten kendisi soruşturma isteyerek iyi niyetli açılımı göstermiştir" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Şirketin Ümraniye'deki ofisinden görüntüler

- Şarküteriden görüntüler

- Çevik ile röportaj

- Bursa'daki çiftlikten görüntüler

- Açılış töreninden görüntüler

- Mehmet Aydın'ın açıklaması

- Dua okunması

- Kurdelenin kesilmesi

- Detaylar



