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(Düzelterek yeniden) Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez'den dar alanda beslenen tavuklarla ilgili açıklama
İSTANBUL - (DÜZELTEREK YENİDEN) ÜNLÜ KALP CERRAHI PROF. DR. BİNGÜR SÖNMEZ 'DEN DAR ALANDA BESLENEN TAVUKLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Bakan Yardımcısı Sayan: Google servislerinde global sorun var
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google servislerinde global sorunlar olup, ülkemizde de hissedilmektedir" dedi. Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter hesabından Google servisinden yaşanan soruna ilişkin açıklamada...
GÜNDEM 19.12.2019, 13:27
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google servislerinde global sorunlar olup, ülkemizde de hissedilmektedir" dedi.
Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter hesabından Google servisinden yaşanan soruna ilişkin açıklamada bulundu. Sayan, "Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye’nin verisi Türkiye'de kalmalıdır" dedi.
Kaan ULU/ANKARA, ()-
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