Bakan Yardımcısı Erdem: Türkiye'de gönüllü çalışma programları uygulanacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Amerika'da yaygın olarak kullanılan gönüllü çalışma programlarını Türkiye'de de uygulayacaklarını belirterek, "Gençlerimize özel bu programımızı, bu yaz tatilinden itibaren uygulamaya başlıyoruz" dedi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Gazi Üniversitesi Kariyer Fuarı 2019 programına katıldı. Gazi Üniversitesi Prof Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen programa, Bakan Yardımcısı Erdem ile birlikte Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) Türkiye Direktörü Rubeena Esmail-Arndt ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



Programda konuşan Bakan Yardımcısı Erdem, bu sene üniversiteler, kamu kurumları ve işverenler işbirliğinde İŞKUR ile sahaya indiklerini belirterek, gençlerin yanında olabilmek için üniversitelerde irtibat noktaları kurduklarını söyledi.



'GENÇ İŞ GÜCÜ ARTIŞINDA DÜNYADA LİDERİZ’

Türkiye'de genç iş gücünün yaklaşık 1 milyon arttığını belirten Erdem, "2007-2018 yılları arasında genç işgücü OECD genelinde 4 milyon 460 bin, Avrupa Birliğinde 4 milyon 390 bin, ABD’de 1 milyon 233 bin kişi azaldı. Ülkemizde ise aynı yıllarda genç iş gücü yaklaşık 1 milyon kişi arttı. Genç iş gücü artışında dünyada açık ara lideriz. Gençlerin istihdamında da liderliğimiz devam ediyor. 2007-2018 yılları arasında genç istihdam sayısını yaklaşık 622 bin kişi artırarak OECD’ye üye ülkeler arasında ilk sırada yer aldık. Son 12 yılda genç istihdam sayısı G7 ülkeleri başta olmak üzere OECD ve AB’de düşüşe geçmiş iken ülkemiz aynı dönemde genç istihdamını artırmayı başardı" dedi.



‘İŞ VERENLERİMİZİN İŞ GÜCÜ İHTİYACINI KARŞILAMAYA DESTEK OLDUK’

2018 yılında aktif iş gücü programlarından yarım milyon kişinin yararlandığını hatırlatan Erdem, "Bu kapsamda İŞKUR aracılığıyla 2002’de yalnızca 24 bin 482 kişi olan özel sektör işe yerleştirme sayımızı; 2018 itibarıyla 50 kat artırarak 1 milyon 240 bin 308’e çıkardık. Bu sayının 435 binini kadınların, 430 binini gençlerin ve 210 binini üniversite mezunlarının oluşturması bizler için ayrı bir iftihar vesilesidir. İstihdamın artırılmasının yanı sıra iş gücümüzün mesleki niteliklerini ve iş tecrübesini artırarak daha iyi şartlarda istihdamlarını destekliyoruz. Bu amaçla aktif iş gücü programlarımızı etkin şekilde uygulamaya devam ediyoruz. 2002 yılında yararlanıcı sayısı sadece 1497 olan aktif iş gücü programlarımızdan, 2018 yılında yarım milyon kişi faydalandı. 332 kat artırdığımız yararlanıcı sayısı ile işverenlerimizin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya destek olduk" dedi.



‘YAZ TATİLİNDEN İTİBAREN UYGULAMAYA BAŞLIYORUZ’

Bakan Yardımcısı Erdem, Amerika’da yaygın olarak kullanılan gönüllü çalışma programlarını Türkiye’de de uygulayacaklarını belirterek, "Avrupa’da, Amerika’da gönüllü çalışma olarak yaygın şekilde uygulanan sosyal çalışma programımızı da buradan sizlere müjdelemek istiyorum. Siz gençlerimize özel bu programımızı bu yaz tatilinden itibaren uygulamaya başlıyoruz. Programa katıldığınız günler için asgari ücret düzeyinde ödeme ve emekliliğinize etki edecek, bir başlangıç olacak şekilde sigortalarınızı da yatıracağız" dedi. Programda yapılan konuşmaların ardından İŞKUR Artı Hizmet Noktası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü:

-Bakan Yardımcısı Erdem'in konuşması

-Programdan görüntü

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Haber-Kamera:Haluk KARAASLAN/ANKARA,()-