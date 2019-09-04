Bakan Yardımcısı Çataklı: Yeni bir göç dalgasını sınırlarımızın ötesinde karşılayacağız



İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İdlib'te yaşananlar sonrası Türkiye'ye yönelik bir göç dalgasına karşı hazırlıkların yapıldığını belirterek, ''AFAD başkanlığımız, Göç İdaremiz ve Hatay Valiliği'miz, olabilecek göç dalgalarına karşı gerekli planlarını yaptılar. Ama temel stratejimiz şu, her koşul altında yeni bir göç dalgasını sınırlarımızın ötesinde karşılayacağız. Bütün hazırlıklarımız, ilgili birimlerimizin hazırlıkları bu yönde'' dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çataklı, terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı ve başarılı operasyonların devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"2019 ağustos ayında kırsal alanda 4'ü büyük, 36'sı orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 800 kırsal operasyon, şehirlerde 895 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda, 10'u sözde üst düzey toplam 117 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 52'si ölü, 41'i sağ, 1'i yaralı ve 23'ü teslim şeklinde gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 96'sı PKK/KCK, 14'ü DEAŞ, 7'si Aşırı Sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 179 şüpheli gözaltına alınmış, 272 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde; 54 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca 107 silah, 29 mayın ve el yapımı patlayıcı, 61 el bombası, 15 bin 980 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. 17 Ağustos'ta Hakkâri, Şırnak ve Van illerinde 2 bin 300 personelin katılımı ile 'Kıran-1' operasyonu başlatılmış, müteakiben Şırnak, Mardin ve Batman illerinde 1500 personelin katılımıyla 'Kıran-2' operasyonu başlatılmış ve bu operasyonlar halen devam edilmektedir. Kıran operasyonları kapsamında 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Bakan Yardımcısı Çataklı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ağustos ayında 10 bin 825 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu operasyonlarda 14 bin 750 kişi gözaltına alınmış, 1587 kişi tutuklanmıştır. Operasyonlarda 4 ton 979 kilogram esrar, 648 kilogram skunk, 1 ton 290 kilogram eroin, 84 kilogram kokain, 34 kilogram afyon, 25 kilogram bonzai, 93 kilogram metamfetamin, 226 bin 800 ectasy, 315 bin 583 captagon, 71 bin 313 sentetik ecza, 4 milyon 492 bin 812 kök kenevir ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 1256 operasyonda da 1901 kişi gözaltına alınmış, 14 kişi tutuklanmıştır. Kaçakçılık operasyonlarında da 302 bin 307 litre kaçak akaryakıt, 692 bin 619 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir."

'352 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ'

Siber suçlarla mücadele kapsamında, ağustos ayında 760 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldığını ve tespit edilen 333 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını ifade eden Çataklı, düzensiz göçle mücadele kapsamında da 8 bin 430'u denizlerde olmak üzere toplam 47 bin 316 düzensiz göçmen yakalandığını ve 761 organizatörün gözaltına alındığını söyledi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, ağustos ayı itibariyle ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 352 bin 527'ye çıktığını ve bugün itibariyle Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısının 3 milyon 657 bin 694 olduğunu kaydetti.

Son 1 ayda 253 ölümlü, 17 bin 352 yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Çataklı, bu kazalarda 298 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 bin 844 kişinin de yaralandığını ifade etti.

İSTANBUL'DA YAŞAYAN SURİYELİLER

Daha sonra basın mensuplarının soruların yanıtlayan Bakan Yardımcısı Çataklı, farklı illerde kayıtlı olan ancak İstanbul'da yaşayan Suriyelilerin dönüşleriyle ilgili yöneltilen soru üzerine, şunları söyledi:

"Bugüne kadar hiç kaydı olmayan 4 bin 606 Suriyeli İstanbul'dan kamplara sevk edildi. Yine İstanbul'da yaşayıp başka illere kayıtlı olan yaklaşık 35 bin kişi kayıtlı oldukları illere gittiler. Ve yine İstanbul Valiliği'ne müracaat eden yaklaşık 65 bin kişi, kayıtlı oldukları illere gitmek üzere müracaat ettiler, bir kısmı dönmeye başladı. Buna ilave olarakta 1335 Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı. Bunları topladığımız zaman 100 bin rakamına ulaşıyoruz. Ayrıca yılbaşından bu yana İstanbul'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 53 bine ulaştı."

'GÖÇ DALGASI İÇİN HAZIRIZ'

Bakan Yardımcıcı Çataklı, İdlib'te yaşanan gelişmeler sonrası yeni bir göç dalgasının gündeme gelmesiyle ilgili yöneltilen soruya da şöyle cevap verdi:

"İdlib'in güneyinde rejimin saldırılarının yoğunlaşması neticesinde çok ciddi bir dram ortaya çıktı. Bununla birlikte İdlib'in güneyinden kuzeyine bir göç hareketi yaşandı. Ülkemiz bu sorunun çözülebilmesi için bir gayret gösteriyor. Ancak uluslararası toplumun da burada yaşanan insanı drama sessiz kalmaması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Tabi bu sınırımızda yaşanan bir hadise ve oradaki durumun ciddiyetinin farkındayız. Ciddi bir riskle karşı karşıya olduğumuzu da biliyoruz. Bu sebeple AFAD başkanlığımız, Göç İdaremiz ve Hatay Valiliği'miz, olabilecek göç dalgalarına karşı gerekli planlarını yaptılar. Ama temel stratejimiz şu, her koşul altında yeni bir göç dalgasını sınırlarımızın ötesinde karşılayacağız. Bütün hazırlıklarımız, ilgili birimlerimizin hazırlıkları bu yönde. Tabi hiç bir şekilde bunu temenni etmiyoruz, orada istikrarın sağlanmasını istiyoruz."



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-Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklaması

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, ()-