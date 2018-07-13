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BAKAN VARANK MÜDAHİL OLDU, ÖĞRENCİLER AR-GE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK

ANKARA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü Ar-Ge laboratuvarının kapatılmasının gündeme gelmesinin ardından, olaya müdahil olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, laboratuvarın kapatılmasının...

BAKAN VARANK MÜDAHİL OLDU, ÖĞRENCİLER AR-GE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK
ANKARA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü Ar-Ge laboratuvarının kapatılmasının gündeme gelmesinin ardından, olaya müdahil olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, laboratuvarın kapatılmasının önüne geçti, araştırma çalışmalarına devam edilmesini sağladı.

Laboratuvar sorumlusu Doç. Dr. Sinan Kıvrak, laboratuvarın kapatılmak istenmesine ilişkin, "Saat 21.30, gençler hâlâ aktif bir şekilde çalışıyor. Bir senede 50’ye yakın proje yaptığımız bu laboratuvar, yönetim tarafından kapatılıyor. Peki; bu gençler nasıl ve nerede yetiştirilecek? Gecesinden gündüzünden feragat eden bu nesil, heba edilirse yazık olur" mesajını ve laboratuvar çalışmalarını içeren bir videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşımın ardından konuya müdahil olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, üniversite yönetimiyle görüşerek sorunun çözülmesini sağladı.

Öğrencilerin önemli projelere imza attığı laboratuvarda, özellikle savunma sanayine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılıyor. Bakan Varank’ın müdahil olması sonucunda, laboratuvar tamamen Ar-Ge çalışmalarına tahsis edildi.

Laboratuvarla ilgili sorunun çözülmesinin ardından, kararı yine sosyal medya hesabından paylaşarak, sevincini dile getiren Doç. Dr. Kıvrak, Bakan Varank’a da yine sosyal medya üzerinden yazdığı "Problemin çözülmesine bizzat müdahil olan Sayın Bakanımıza @varank, değerli yardımcılarına ve bilgimiz dahilinde olmayıp problemin çözülmesine katkıda bulunan tüm devlet büyüklerimize şahsım ve öğrencilerim adına gönülden teşekkürlerimi sunarım" mesajını  paylaşarak teşekkür etti ve öğrencileriyle o anı resmeden bir fotoğrafı da paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Doç. Dr. Sinan Kıvrak'ın sosyal medya paylaşımları

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