Bakan Turhan: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bayramda hizmette 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Bakan Mehmet Cahit Turhan, yapımı devam eden Kuzey Çevreyolu'nu şantiyesini gezdi. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret eden Bakan Turhan, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Turhan, birinci etabı biten Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını belirterek, şöyle dedi:

"Köprüdeki çalışmalar planlandığı gibi gidiyor, hatta programın önünde gidiyoruz. Çok şükür hava şartları çalışmamıza, iş programımızı öngördüğümüz takvimden önce tamamlanması için bize imkan verdi. Geçtiğimiz yıllarda aynı amaçlı çalışmalardaki süreden daha kısa zamanda tamamlayıp, bayram öncesi Fatih Sultan Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayıp tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açmayı hedefliyoruz."

Görüntü Dökümü

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- Çevreyolu şantiye ziyaret

- Büyükşehir Belediye ziyaret

- Bakan Mehmet Cahit Turhan'ın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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