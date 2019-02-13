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Bakan Turhan: E-tanzim uygulamasını başlatıyoruz

Bakan Turhan: E-tanzim uygulamasını başlatıyoruz ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, vatandaşların tanzim satış noktalarında sıra beklememesi, sebze ve meyvelerini uygun şartlarda ucuz olarak alabilmeleri e-Tanzim uygulamasını başlatacaklarını...

Bakan Turhan: E-tanzim uygulamasını başlatıyoruz

Bakan Turhan: E-tanzim uygulamasını başlatıyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, vatandaşların tanzim satış noktalarında sıra beklememesi, sebze ve meyvelerini uygun şartlarda ucuz olarak alabilmeleri e-Tanzim uygulamasını başlatacaklarını bildirdi. Turhan, "e-Tanzim uygulamamamızın süratle başlatılması için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz" dedi.
Bakan Cahit Turhan, yaptığı yazılı açıklamasında, sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte Enflasyonla Topyekûn Mücadele kapsamında vatandaşlara ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını, yakın zamanda Türkiye'nin 'Milli Pazaryeri Platformu' 'www.epttavm.com'da başlatacaklarını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ve PTT AŞ güvencesiyle başlatılan proje kapsamında tarım ürünlerinin vatandaşlara ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını kaydeden Bakan Turhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"www.epttavm.com internet adresinde e-Tanzim olarak hizmete sunulan meyve ve sebzeler tanzim fiyatları ile satılırken, tüm ürünler PTT kargo ve lojistik aracılığı ile güvenle vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Vatandaşlarımızın tanzim noktalarında sıra beklememesi, sebze ve meyvelerini uygun şartlarda ucuz olarak alabilmeleri için Milli Pazaryeri Platformu 'www.epttavm.com' olarak sorumluluk üstlendik. Vatandaşımıza ekstra ücret yansımaması ve uygulamada avantajların artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çaba içerisindeyiz. e-Tanzim uygulamamamızın süratle başlatılması için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz.  e-Tanzim ürünlerine https://www.epttavm.com/kampanyalar/turkiye-kazanacak/turkiye-kazanacak linki üzerinden de ulaşabilecektir."

ANKARA, ()

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