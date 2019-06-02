BAKAN SOYLU "TÜRK SOYLU KARDEŞLERİMİZLE İFTAR" PROGRAMINA KATILDI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı'da düzenlenen "Türk Soylu Kardeşlerimizle İftar" programına katıldı. Burada konuşan Soylu, "Türk soylu gruplardan bugüne kadar toplamda 89 bin 951 kişiye insani ikamet izni, 57 bin 902 kişiye de uzun dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Bu kardeşlerimizin ülkemizde kalış, çalışma izni, sağlık hizmetlerine erişim ve sosyal güvenlik konuları ve Türk vatandaşlığına kabul işlemlerinde yasallarla sağlanmış kolaylıklara erişimleri sağlanmıştır. Kapımız ve gönlümüz size 24 saat açıktır."

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde "Türk Soylu Kardeşlerimizle İftar" programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul'da yaşayan Türk Soylu dernek ve vakıfların kanaat önderleriyle Türkmen vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan yapan Soylu, "Bugün Türkiye'de Ahıska Türkleri, Uygur Türkleri, Bulgaristan Türkleri, Batı Trakya Türkleri, Irak Türkmenleri, Afganistan Özbek ve Türkmenleri ile diğer Türk soylu gruplardan bugüne kadar toplamda 89 bin 951 kişiye insani ikamet izni, 57 bin 902 kişiye de uzun dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Bu kardeşlerimizin ülkemizde kalış, çalışma izni, sağlık hizmetlerine erişim ve sosyal güvenlik konuları ve Türk vatandaşlığına kabul işlemlerinde yasallarla sağlanmış kolaylıklara erişimleri sağlanmıştır. Kapımız ve gönlümüz size 24 saat açıktır. Eksiklik çekmeyiniz bütün göç idareleri emrinize amadedir. Çocuklarınızı bu ülkede hür bir şekilde okutunuz. Dünyada yapacak çok işimiz, dünyaya verecek güçlü Türkiye mesajımız ve kardeşlik mesajımız var." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Soylu'nun gelişi

-Salondan detay

-Soylu'nun konuşması

-Genel ve Detaylar

