Bakan Soylu, Siirt'te El Bab'a gidecek askerlerle yemek yedi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ ile mücadelede görev alacak Siirt 3'üncü Komando Tabur Komutanlığı'na gelerek El Bab Bölgesi'ne gidecek askerlerle öğle yemeğinde bir araya geldi.



Sabah saatlerinde özel uçakla Batman Hava Limanı'na inen İçişleri Bakan Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile sıkı güvenlik önlemleri altında karayoluyla Siirt'e geldi. Soylu ve berebarindekiler burada Vali Mustafa Tutulmaz, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, 3'üncü Komando Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Selçuk Yıldırım, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad, Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, ve AK Partili bir grup tarafından karşılandı.



Sabah kahvaltısında bir restoranda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada terörle kararlı mücadelenin devam edeceğini belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra DEAŞ ile mücadelede görevlendirilen ve önümüzdeki günlerde Suriye'nin El Bab Bölgesi'ne gidecek 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'na geçti. El Bab Bölgesi'ne gidecek askerlerle birlikte öğlen yemeği yiyen Bakan Soylu, onlarla sohbet ederek sorunlarını ve isteklerini dinledi.



"PKK, FETÖ, DAİŞ, SAHNEDEKİ AKTÖRLERDİR"



3'üncü Komando Tugay Komutanlığı ziyaretinin ardından valiliğe geçen Bakan Soylu, Vali Mustafa Tutulmaz ve vali yardımcıları ile kaymakamlar tarafından karşılandı. Burada gazetecilere konuşan Bakan Soylu, Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan silahlı saldırı ile ilgili önemli ipuçları elde edildiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Rusya büyük elçisi Andrey Karlov'a yönelik olarak gerçekleştirilmiş olan alçak saldırıya kadar, 7 Haziran seçimlerine kadar süre gelen ve aslında tek bir çizgiyi takip eden aynı yönetmen tarafından sahnelenen bir tiyatronun son perdelerini olduğunu söylemek istiyorum. PKK, FETÖ ve DAİŞ ise sadece bu tiyatronun sahnedeki aktörleridir. Suriye ve Irak'taki iç karışıklıkların bize nasıl yansıdığı herkesin malumudur. Yaşananlar insanlık adına utanç verici üzüntü verici ve vicdanların yaralayıcı mahiyettedir. Bu hadiselere doğrudan sınır komşumu olmamız hasebiyle hem ciddi bir göç dalgasına hem de bu karışıklık ve istikrarsızlıktan beslenen örgütlerin zaman zaman ülkemiz içindeki faaliyetlerine ve yaptıklarıyla karşı karşıya kalmaktayız. Hatta bu eylemle dünyanın çok uzak ülkelerine sirayet etmekte, gözyaşlarına sebep olmaktadır.



Açıkça ifade etmek isterim ki Türkiye'nin Ortadoğu'daki tek ve en büyük hedefi barışın ve istikrarın hakim olmasıdır. Türkiye'nin kötü niyet beslediği tek bir komşusu yoktur. Elbette fikir ayrılıklarımız, olaylara farklı bakışlarımız söz konusu olabilir. Meselelerin çözümüne yönelik yaklaşımlarımız da farklı olabilir. Ancak bunun komşularımıza karşı bir art niyet veya kapalı bir kapı olarak yorumlamak asla doğru değil. Bu coğrafyada bizim bizden başka seçeneğimiz yoktur, olamayacaktır. Ülke yönetimleri arasında sorunlar yaşansa bile bu coğrafyanın insanları birbirleriyle gerek ticari gerek insani ilişkileri doğrudan akrabalık ilişkileri kültür, gelenek ve medeniyet birliği vardır.



Dolayısıyla bu demogratif ve sosyal yapı yönetim noktasındaki herkese sorumluluk yüklemektedir. İşte Türkiye ve Rusya'da bu sorumluluğun farkında olan Ortadoğu'nun fotoğrafını iyi okuyan iki eski komşu ülkedir. Sayın büyük elçinin uğradığı hain saldırı aslında Ortadoğu'da barışının önüne geçmek isteyen bir zihniyet, ortaya koyduğu karanlık bir senaryonun uzantısıdır. Ancak her iki ülkede bu tuzağı düşmeyecek kadar köklü bir siyasi birikime ve güçlü bir liderliğe sahiptir. Hali hazırda gördüğümüz irade bu yöndedir ve geleceğe de umut vermektedir. Bu vesileyle komşunuz Rusya'ya huzurlarınızda bir kez daha başsağlığı diliyorum. Elim terörist eylem sorucu ülkemizin emanetinde olan Rusya Federasyonu Büyük Elçisi Andrey Karlov ile ilgili sizin vasıtanızla kamuoyuna paylaşmak isterim.



Andrey Karlov'un bir terör eylemi neticesinde katledilmesi olayının soruşturmasının devam ettiğini ve çok ayrıntılı, çok önemli bilgilere ulaştığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Rusya Federasyonu'nun gönderdiği görevlilerle birlikte emniyet mensubumuz, savcımız gerekli çalışmaları tüm titizlikle ortaya koyuyor. Şunun altını çizmek isterim ki sorumlu bir işbirliği gerçekleştiriliyor. Gelinen nokta ile ilgili çok ayrıntılı bir değerlendirme yapmam gerek soruşturmanın selameti açısından, gerek soruşturmanın ulaşacağı nokta açısından çok faydalı olmadığını belirtmek isterim; ancak hem ülke için hem ülke dışı tüm bağlantılara ulaşılmaya çalıştığını kamuoyu ile paylaşmak isterim."



"FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İLİŞKİSİ AÇIK OLARAK GÖRÜLÜYOR"



Rusya büyük elçisi Andrey Karlov'a yönelik gerçekleştirilen saldırının FETÖ terör örgütü ile ilişkisinin açık ve net olarak görüldüğüne dikkat çeken Bakan Soylu, "Bir nokta çok net, teröristin FETÖ terör örgütü ile ilişkisi açık olarak görülüyor. Ve teröristin çocukluğu anından itibaren görev alanı dahil olmak üzere nasıl bir hayat çizgisi ortaya koyduğu çok net ve açıktır. Son 1,5 yıldaki farklı bağlantılar oluşturma hedefi ve bir takım saptırma hedefi yapılan soruşturmada açık bir şekilde belirlenmektedir. Hedef saptırama konusunda ortaya koymaya çalıştıklarının aslında ne kadar da eğreti duyduğu çok nettir. Bu konuda bir şey daha belirtmek isterim; şahsi yetkinlikten ziyade teröristin bir akıl kurgusu sonucu orada olduğu da çok nettir. Bizim görevimiz tüm bu olayları açığa çıkarabilmek, başta Rusya Federasyonu'na, dostumuz olan Rus halkına sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Soruşturmanın ilerleyen safhasında emniyet ve yargı bu konuyu detayı ile olgunluğa eriştiğinde sizinle paylaşacaktır" dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra basına kapalı olarak polis, jandarma ve ilçe kaymakamları ile ayrı ayrı yapacağı toplantılar için hazırlanan salona geçti. Bakan Soylu, yapacağı güvenlik zirvesinin ardından geceyi Siirt'e geçirecek.