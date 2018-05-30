BAKAN SOYLU, POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU'NUN MEZUNİYET TÖRENİ'NDE KONUŞTU

Haber:Cansel KİRAZ- Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'nde düzenlenen 16'ıncı Dönem Mezuniyet törenine katıldı. Buradaki konuşmasında ailelere seslenen Soylu, "Bundan sonra da çocuklarınızın üzerinden ne olursunuz elinizi çekmeyin. Onların müfettişi olun. Ola ki canları sıkılır, onlara müdahale edin. İyi ile kötü arasında kararsız kalırlarsa onlara yol gösterin" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, " Dünyanın bütün risklerini sırtımızda taşıyoruz. Göç yolları bizde, uyuşturucu yolları bizde, kaçak göçmenlerin güzergahları bizde ama Allahın izniyle bütün bunlarla mücadele edecek güç de akıl da bizde. Eğer biz bu işleri merhametimizle yönetmeseydik, polis yetiştiremezdik robot imal ederdik ama bize polis lazım. Bize merhametli, vicdanlı suçluyla masumu ayıran, hukuktan ayrılmayan ve milletin selameti söz konusu olduğunda şehadete koşan polisler lazım" dedi.

GÜVENLİK VE UYUŞTURUCU KONULARINA DEĞİNDİ

Konuşmasında kent güvenlik sistemlerine değinen Soylu," Ülke genelinde ve il ve ilçe merkezlerinde 13 bin 708 görüntüleme merkezinde 38 bin 78 kamera, kent güvenlik sistemi kapsamında faaliyettedir. 2016 yılında bin 450 olan plaka tanıma sistemi nokta sayısı bin 958'e çıkarılmıştır. Yıl sonuna kadar bin 667 noktada daha kurulum planlanmaktadır. Sadece İstanbul'da 2015'te 36 bin 685 olan polis sayısı maalesef o FETÖ belası sebebiyle ihraçlara rağmen 38 bin 603'e çıkarılmıştır. Bu noktada bir zafiyete izin vermedik. 2016'da uyuşturucu satıcısı, yılbaşından bugüne kadar 7 bin 638 tanesini tutukladık. Terörle mücadele ediyoruz. 2018 itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29'du dün 30'a tamamladık. Asayişte, trafikte ve diğer başlıklarımızda da bu şekilde gelişmeler kaydedilmektedir" dedi.

Soylu, uyuşturucu konusunda ise, "Ülke genelinde 2016'da 7 bin 601 olan tutuklu uyuşturucu satıcısı rakamı 2017'de 21 bin 408 olmuştur. Yılbaşından bugüne kadar da 7 bin 698 tanesini daha tutukladık" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU AİLELERE SESLENDİ: ONLARIN MÜFETTİŞİ OLUN

"Geçen yıl mayıs ayının son günlerinde yine bu güzel eğitim yuvasında 499 kardeşimizin mezuniyet törenine katılmıştım bugün de tüm Türkiye genelinde 2 bin 373 öğrencimiz olmak üzere burada 442 öğrencimizin yemin merasimine şahitlik edeceğiz" diyen Bakan Soylu, ailelere seslenerek, " Bundan sonra da çocuklarınızın üzerinden ne olursunuz elinizi çekmeyin. Onların müfettişi olun. Ola ki canları sıkılır, onlara müdahale edin. İyi ile kötü arasında kararsız kalırlarsa onlara yol gösterin" dedi.

DERECEYE GİREN KIZ ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Sadece belirli mesleklerin yeminle başladığını belirten Bakan Soylu, " Devlet elinize yetki, belinize silah verecek. Size şerefli bir üniforma verecek. Yeri geldiğinde vatandaşın emniyeti için, vatanın selameti için o üniformayı kefen diye giymeye hazır olacaksınız. Vatandaş huzurlu uykusunu uyusun diye siz uyumayacaksınız" ifadelerini kullandı. Soylu, kız öğrencileri "Bizim erkekler bu sefer nal toplamış galiba. İlk 3, kız biliyorsunuz değil mi? Kızları tebrik ederim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dereceye giren öğrencilere hediye takdim etti. Öğrencilerin kep atması ile tören sona erdi.

Görüntü Dökümü

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tören alanına girişi

-Protokolün görüntüsü

-Mezuniyet töreninde marş okunması

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

-Soylu'nun dereceye giren öğrencilere hediye takdim etmesi

-Öğrencilerin yemini

-Kep atılması

-Genel ve detaylar

