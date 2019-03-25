Bakan Soylu: Listeleri Kandil yazdı verdi (3)

MAMAK'TA SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİNİN AÇILIŞINA KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Soylu, birilerinin bu milletle çok uğraştığını belirterek, milleti terörle, anarşiyle, faizlerle terbiye etmeye çalıştıklarını söyledi. Ancak Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu:



"Bu ülkeyi bölmek isteyenlere ve bu ülkenin huzurunu kaçırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğimizi dünya bilecek artık. Bunu müsaade etmeyeceğiz. Hala anlamıyorlar. Son 2 yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. Terörle mücadele tarihinde 2018 yılında bir ilke imza attık. 13 tane kırmızı listeli teröristi etkisiz hale getirdik. Yine 2018'de terör örgütünde katılımda son 30 yılın en düşük düzeyindeyiz. Aman vermiyoruz. Türkiye, terör örgütüne bugüne kadar vurulan en büyük darbeyi vurmaktadır."



'İHA'LARA ÖYLE BİR APARAT TAKIYORUZ Kİ'

İnsansız hava araçları ile teröristlere adım attırmadıklarını belirten Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mayıs ayında bu insansız hava araçlarına öyle bir aparat takıyoruz ki, sen bırak bundan sonra dağlarda bir yerden bir yere gitmeyi, artık kafalarını çıkaramayacaklar. Ben savunma sanayini icra kurulu üyesiyim. Öyle şeyler gerçekleştiriyoruz ki bir kısmını söyleyemiyoruz size. Ama bilesiniz, bunları söyleyecek sabahlara kadar mutluluktan uyumazsınız. Türkiye'yi tehdit edecekler, Türkiye'nin yarınına bir takım operasyon yapmaya çalışacaklara öyle şeyler hazırlıyoruz ki görecekler Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Soylu'nun konuşması

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ANKARA,()