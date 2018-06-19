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BAKAN SOYLU: KARARGAH OLARAK KULLANILAN KANDİL'İ YERLE YEKSAN EDECEĞİZ

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,() İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde düzenlenen mitingde halka hitap etti. 24 Haziran'dan sonra da terörle mücadeleyi ve yatırımları devam ettirmek istediklerini belirten...

BAKAN SOYLU: KARARGAH OLARAK KULLANILAN KANDİL'İ YERLE YEKSAN EDECEĞİZ

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde düzenlenen mitingde halka hitap etti. 24 Haziran'dan sonra da terörle mücadeleyi ve yatırımları devam ettirmek istediklerini belirten Soylu, "PKK'nın haddini bildirdik. Dağlarda sıçan gibi kaçıyorlar. Belini kırdık. PKK ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? Terör konusunda siz daha işin fragmanını gördünüz. 24 Haziran'dan sonra neler yapacağımızı göreceksiniz. Kandil'e ne zaman gireceğiz biliyor musunuz? Kim ne söylerse söylesin, ister okyanus ötesinden ister Avrupa'dan söylesin. Ok yaydan çıktı artık. Kandil'e Türk bayrağı çekilecek. Yıllardır bir kurmay karargahı olarak kullanılan Kandil'i; Van'ın, Hakkari'nin, Şırnak'ın üzerinde psikolojik karargah olarak kullanılan Kandil'i yerle yeksan edeceğiz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HUZURUNU ALT ÜST ETMEK İSTİYORLAR"
Bakan Soylu, şöyle devam etti: Son günlerde Türkiye'nin huzurunu alt üst etmek istiyorlar. Siyasete şiddet ve terör bulaştırmak istiyorlar. Şanlıurfa'daki olayı gördük. Az daha milletvekilimizi katledeceklerdi. Bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, kim siyasete terör ve şiddet karıştırırsa kafasını ezeriz.
 
"CUMHURBAŞKANIMIZ BÜYÜK BİR DEVRİMCİDİR"
Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir devrimci olduğunu belirterek, "Bu ülkede Tayyip Erdoğan için herkes bir şey söyler. Aleyhinde konuşurlar. Bazen tuhaf tuhaf laflar söylerler. Ama Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan büyük bir devrimcidir. Bu ülkede büyük devrimlerin altına imzasını atmıştır. Öyle sol kollarını kaldırıp, molotof kokteyli hazırlayıp, üç beş sloganın altına sığınan, canlı bomba olan devrimciler gibi değil, bu milletin hizmetkarı olan bir devrimcidir" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Alanda toplananlar
-Soylu'nun gelişi
-Soylu'nun çalan 'Recep Tayyip Erdoğan' marşına eşlik etmesi
-Soylu'nun açıklamaları
-Genel ve detaylar


 

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