beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Bakan Soylu: Kadına şiddet genelgesi yayınlayacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanlığı'nın kadına yönelik ve aile içi şiddetle ilgili genelge yayımladığını hatırlatarak, "Biz de genelgeyi hazırladık. Bu hafta içinde 2020'ye gelmeden biz de yayımlayacağız. Karakola...

GÜNDEM 23.12.2019, 13:05
Bakan Soylu: Kadına şiddet genelgesi yayınlayacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanlığı'nın kadına yönelik ve aile içi şiddetle ilgili genelge yayımladığını hatırlatarak, "Biz de genelgeyi hazırladık. Bu hafta içinde 2020'ye gelmeden biz de yayımlayacağız. Karakola kim müracaat etmişse onun dilekçe verip vermemesine bakmayın, kodlayalım ve onu izlemeye alın. Özel birimler oluşturalım, tüm birimlerinizi harekete geçirelim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürleri Toplantısında konuştu. Emniyet müdürlerine seslenen Bakan Soylu, yurt içinde başarılı ve kararlı operasyonlarla bitirilmeye çalışılan PKK’nın ve DHKP-C’nin dışarıdan müttefikleri olduğunu, göçmen kaçakçılığında ve uyuşturucu işinde PKK-YPG ve DEAŞ'ın ortaklık içinde olduğunu söyledi. Soylu, şöyle konuştu:

"Bugün PKK’nın, PYD'nin, DEAŞ'ın iplerinin kimin elinde olduğunu biliyoruz. Hepimiz çocukluğumuzda 'dış güçler' tabiri kullanıldığında dudak bükenlerin alaycı tasviri ile karşılaştık. Bu devleti beceriksiz olarak anlatmaya çalışan kalemler, sözlerini ortaya koyarken dudak büken bu anlayışlarını her daim dile getirdiler. Onlara soruyorum; bugün bu ülkede geçmiş dönemde ülkeyi iyi noktaya getirmek isteyenlere iftira atanlara diyorum; dış güçler var mıymış yok muymuş? Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, Akdeniz'de, bugün etrafımızdaki coğrafyada Balkanlar’dan Afganistan'a Libya'ya kadar Mısır'dan Sudan, Yemen, Fas, Afrika'ya kadar olan tüm coğrafyada etrafımızı çevrelemeye çalışan o ülkelerin kendi iç iradeleri mi, yoksa tüm bu hesapları bu coğrafya içinde acımasızca uygulamaya çalışanlar mı? Kimi müttefiklerimiz kimi yıllardan beri mücadele ettiklerimiz. Belki de 15 Temmuz'da FETÖ'nün talimatlarla oluşturulmuş hain kalkışmasının ve buna direnen bu milletin, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortaya koyduğu irade biraz önce bahsettiğimiz dış güçleri mağlup ettiğimizin en önemli örneklerinden bir tanesiydi. Bizi itibarsızlaştırmak isteyen dış güçler hamdolsun bin yıllık medeniyetimiz, kararlılığımız sayesinde bugün bertaraf edilmektedir. Bu belki de geleceğe bırakacağımız en büyük mirastır."

'İŞKENCEYE SIFIR TOLERANS'
Bakan Soylu, işkenceye sıfır tolerans anlayışına sahip oldukları bildirerek, 2015'ten beri işkence konusunda Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verilen karar sayısının 'sıfır' olduğunu vurguladı. Bakan Soylu şöyle konuştu:
"Bu alan uzun süre muhalefet tarafından konsolide edilmeye çalışıldı. Türkiye insan haklarından yana olan duruşunda kararlıdır. İşkenceye sıfır tolerans milletimize ebedi taahhüdümüzdür. FETÖ'nün TBMM'ye sızdırdığı bir milletvekili vasıtasıyla gündeme getirdiği iddialar yalan, iftiradır. Dışişleri'nde FETÖ operasyonu yaptık, çözülmeye başladılar. Yüzlerce insan FETÖ’den gözaltındayken sadece bir gruba yönelik konuşmasınlar diye hemen TBMM’deki sözde milletvekili, PKK’nın desteklediği siyasi partiden Meclis'e giren vekil kamuoyu oluşturmaya çalışan anlayışı ortaya koydu. Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ soruşturması nedeniyle içeride bulunan FETÖ'cülere yönelik yapılan değerlendirmelerde, soruşturmalarda 'ileri gidilmesin' diye aynı vekil FETÖ’nün talimatıyla birlikte devreye girdi. Tüm bunlar terörle mücadelede kararlılığımızı etkilemeyecek. Aynı zamanda işkenceye sıfır tolerans anlayışından da bizi vazgeçirmeyecektir. Demokrasiyi kullanarak güvenlik açığı oluşturulmasına izin vermeyeceğiz."

'AVRUPA BİZDEN YARDIM İSTEYECEK'
Bakan Soylu, terörden kurtulmak için Avrupa’nın Türkiye’den yardım isteyeceğini belirterek şöyle dedi:
"Çok yakın bir zaman dilimi içinde Avrupa başta Almanya olmak üzere sizden destek ve yardım isteyecekler. Diyecekler ki 'Bizi bu PKK anlayışından, FETÖ anlayışından kurtarın'. O zamana neler kaybetmiş olacaklar? Bizler o zaman o yangının neresine yetişeceğiz bilmiyorum. Buraya yazıyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinden ve bizim emniyet teşkilatımızdan yardım istemek zorunda kalacaklar. 'Ne olursunuz bizi kurtarın' diyecekler. Yavaş yavaş başladı, farkındalar."

'KADINA ŞİDDET GENELGESİ YAYINLAYACAĞIZ’
Süleyman Soylu, il emniyet müdürlerine görev alanları içinde gri saha bırakmamaları uyarısında bulunarak, gelen şikayetlerin bir evrakla geçiştirilmemesini istedi. Bakan Soylu, "Adalet Bakanlığı kadına yönelik ve aile içi şiddetle ilgili genelge yayımladı. Biz de genelgeyi hazırladık. Bu hafta içinde 2020'ye gelmeden biz de yayımlayacağız. Neler yapabileceğimizi en ince ayrıntısıyla beraber söylemeliyiz. Bunu kendi aileniz, kendi çocuğunuz olarak görün. Kadına şiddetle, aile içi şiddetle mücadeleyi topyekun ortaya koyalım. Bu işi çözün. Ama bir şiddet bile bizim insanlığımıza, medeniyetimize ağırdır. Karakola kim müracaat etmişse onun dilekçe verip vermemesine bakmayın, kodlayalım ve onu izlemeye alın. Özel birimler oluşturalım, tüm birimlerinizi harekete geçirelim" ifadelerini kullandı.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Süleyman Soylu açıklaması
Dosya adı. 'suleyman soylu ıcıslerı toplantısı' koduyla geçildi
Haber-Kamera: ​Nursima ÖZONUR-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ ANKARA,()

Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 23 Aralık 2019
İmsak 06:47
Güneş 08:20
Öğle 13:08
İkindi 15:26
Akşam 17:47
Yatsı 19:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 16 30
3. Fenerbahçe 16 28
4. Beşiktaş 16 27
5. Trabzonspor 15 26
6. Galatasaray 16 24
7. Malatyaspor 16 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 15 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 16 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 16 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Menemen Belediyespor 16 28
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Erzurum BB 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 16 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 16 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. İstanbulspor 16 19
13. Giresunspor 15 19
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 18 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 18 32
5. Sheffield United 18 28
6. Wolverhampton 18 27
7. Tottenham 18 26
8. M. United 18 25
9. Newcastle 18 25
10. Burnley 18 24
11. Arsenal 18 23
12. Crystal Palace 18 23
13. Brighton 18 20
14. Bournemouth 18 19
15. Everton 18 19
16. West Ham 17 19
17. Southampton 18 18
18. Aston Villa 18 15
19. Norwich City 18 12
20. Watford 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10