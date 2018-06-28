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- BAKAN SOYLU: İSTANBUL'DA 1000 POLİS SADECE BU İŞİ YAPACAK

Haber-Kamera: Enver ALAS -  İSTANBUL, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 1000  polisin sadece uyuşturucuyla mücadelede görev yapacağını belirterek, "Bir tek işleri bu olacak. Hani o şikayet ettiğiniz yerler var ya, oraları bulacaklar...

- BAKAN SOYLU: İSTANBUL'DA 1000 POLİS SADECE BU İŞİ YAPACAK

Haber-Kamera: Enver ALAS -  İSTANBUL,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 1000  polisin sadece uyuşturucuyla mücadelede görev yapacağını belirterek, "Bir tek işleri bu olacak. Hani o şikayet ettiğiniz yerler var ya, oraları bulacaklar ve çok kısa bir zamanda uyuşturucu meselesini İstanbul'da çözebilecek 1000 polis; sadece bu işi yapacak" dedi. 
Bakan Süleyman Soylu, seçim sonuçlarının ardından milletvekili seçildiği İstanbul 2. bölgedeki ilçelerin AK Parti İlçe Teşkilatlarına yönelik  teşekkür ziyaretlerine devam ediyor. Bakan Soylu, öğleden sonraki programlarına Zeytinburnu, Fatih ve Eyüpsultan'da devam etti. Çok yoğun ve zor bir seçim döneminden geçtiklerini belirten  Soylu, seçim döneminde gösterdikleri çalışmalardan dolayı partililere teşekkür etti. 

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE
AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuşan Bakan Süleyman Soylu, uyuşturucu mücadelesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Soylu, "Uyuşturucuyla mücadelede bu kadar tedbir aldık. Vatandaşımız halen daha 'bu işten bizi kurtarın' diyor. Sadece narkotiğe, uyuşturucuya ait İstanbul'da 1000 polis görev yapacak. Bir tek işleri bu olacak. Hani o şikayet ettiğiniz yerler var ya, oraları bulacaklar ve çok kısa bir zamanda uyuşturucu meselesini İstanbul'da çözebilecek 1000  polis; sadece bu işi yapacak. İstihbaratımız bu konuda İstanbul'da bu meselenin tamamını, nasıl biz kendimizle ilgili bir takım tedbirleri alabiliyor isek aynı şekilde sizlerin de ortaya koyacağı istikamette yola revan olacağız" dedi.  Buradaki konuşmasının ardından Süleyman Soylu, daha sonra diğer programı için Sultangazi'ye hareket etti. 

Görüntü Dökümü
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-Bakan Soylu'nun Fatih ziyareti
-Soylu'nun açıklamaları
-Eyüpsultan ziyareti
-Soylu'nun uyuşturucuyla ilgili açıklamaları
-Genel ve detaylar

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