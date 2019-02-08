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BAKAN SOYLU: GENÇ BİR ARKADAŞIMIZI ENKAZDAN KURTARDIK

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA-İSTANBUL Kartal'da enkaz altından 16 yaşında bir çocuk çıkarıldı. 45'inci saatine saatine giren çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arama yapan ekipler bir çocuğa ulaştı. İçişleri Bakanı...

BAKAN SOYLU: GENÇ BİR ARKADAŞIMIZI ENKAZDAN KURTARDIK

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA-İSTANBUL
Kartal'da enkaz altından 16 yaşında bir çocuk çıkarıldı. 45'inci saatine saatine giren çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arama yapan ekipler bir çocuğa ulaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu enkaz altından çıkarılan yaralının 16 yaşında bir erkek olduğunu söyledi. Yaralı hastaneye sevk edildi.
Enkaza alanında basın mensuplarına açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Genç bir çocuğumuzu çıkardılar Ses geldi onun üzerine ekipler müdahale ettiler. Ambulansla hastaneye sevk ettiler. 16 yaşında bir erkek. İsmini namazdan sonra açıklayacağız.  Namazdan sonra genel bir açıklama yapacağız. Kayıplarımız da var onların da ismini söyleriz" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, "Çok mutluyuz. Bir gencimize daha ulaştık. Bütün yaralı vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Soylu'nun açıklamaları
-Selçuk'un açıklaması 
 

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