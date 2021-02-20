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Bakan Soylu, Gara’ya giden HDP’li vekilin ismini açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine giden milletvekiliyle ilgili açıklama yaptı. Soylu, o ismin HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir olduğunu belirtti.

GÜNDEM 20.02.2021, 23:02 Murat Aydın
Bakan Soylu, Gara’ya giden HDP’li vekilin ismini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber ekranlarında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 6 yıl önce ilki  rehin alınan 13 görevlinin terör örgütü PKK tarafından şehit edildiği mağarada neler yaşandı? Katliam sonrası muhalefet ve yurt dışından gelen açıklamalar ne anlama geliyor? Kuzey Irak’a giden HDP’li kadın vekil kim? Kandil ve Sincar’a operasyon nasıl ve ne zaman olacak? Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamasının ardından başlayan gösterilerin arka planında neler var? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm bu merak edilen sorulara A Haber ekranlarında yanıt verdi. Bakan Soylu, Gara'ya giden HDP'li vekilin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine giden milletvekiliyle ilgili açıklama yaptı. Soylu, o ismin HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.

“GARA’DA PKK’NIN KALBİNE GİRDİK”

HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir’in Gara’ya gittiğini açıklayan Soylu, şunları söyledi:

* Gara bir geçiş koridorudur. Sözde apollo akademisi buradadır.

* PKK’nın bütün akademileri bu bölgededir. Bu alan savunulması çok kolay bir alandır. Tepeleri çok olan bir alandır.

* Türkiye’deki terörist sayısı 300’ün altında. Bunlar kafalarını dahi çıkaramıyor.

* Terörist sayısı son 4 yılda yüzde 88 düştü. Gara’da biz PKK’nın kalbine girdik.

* Hedefimiz terör örgütünün yuvalarını imha etmektir.

* İran ve Irak’ta toplam 3 bin 250 terörist bulunuyor. Bunlar PKK’nın uzun yıllardır asli kadrolu teröristleridir. Irak, Suriye ve İran’da 5 bin civarı kadrolu terörist bulunuyor.

* Terör örgütü hangi alandaysa Türkiye orada oldu. Avrupa ve ABD’yi rahatsız eden bu.

* Oysa biz bugün öndeyiz. Biz orada olduğumuz için Türkiye’de şu an huzur var.

SOYLU’DAN ABD’YE TEPKİ

* ABD’nin Gara açıklaması kabul edilemez. 15 Temmuz’da da aynısını yaptılar. Senin muhattabın NATO müttefikin olan Türkiye’nin söylediğidir. Bir terör örgütü değildir.

* Sayın Cumhurbaşkanımız hemen cevabını verdi. Dışişleri’ne çağrıldı. Videolar ve fotoğraflar gösterilince hemen cevap alındı.

* Gara’da daha işimiz bitmedi. Metina’da ve Hakurk’ta ne yaptıysak Gara’da da aynısını yapacağız. Terör örgütünün kendisini idare ettiğini düşündüğü yer Kandil’dir.

* Terör örgütü ahlaksız bir yapıdadır. Terör örgütünün namussuz elebaşları 18 yaşındaki çocuklara tecavüz ettiği, onları alıp Mahmur’a görüterek terörist olarak eğitiyorlar.

“KARAYILAN’LA İLGİLİ VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRECEĞİZ”

* Irak’ın, Suriye’nin bütünlüğüne saygılıyız. Ama oradan ülkemizi bölmek, parçalamak için ellerinden gelenleri yapanlara da müsamaha gösteremeyiz. Bizim milletimize borcumuzdur.

* Karayılan’la ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Afrin olmazdı, diyorlardı ama oldu.

* Türkiye bir yandan terörle mücadele ediyor bir yandan da hastane, otoyol yapıyor. Bizi çekemeyenlerin esas çözemediği Türkiye’nin ortaya koyduğu bu dinamiktir.

* Türkiye’deki terörist sayısı yüzde 88 nasıl azaldı? Bu sayede. İçerideki terör olayları azalınca bu sefer sınırdan taciz ateşleri açmaya başlıyorlar.

* Terör saldırılarının yüzde 55’i 60’ı tam anlamıyla sınır ötesinden tacizlerle gerçekleşiyor. Türkiye’nin bunu artık dışarıya doğru kontrol altına alması gerekiyor.

“BU YIL SADECE 1 KİŞİ ÖRGÜTE KATILDI”

* Geçen yıl 248 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bu yana da 21 terör eylemini engelledik.

* Yılbaşından bugüne kadar sadece 1 kişi örgüte katıldı. İkna ile beraber gelmelerini temin edebilmek için ailelere gidiyoruz, terör örgütüne katılım yüzde 91 azaldı.

“HDP TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARTİSİDİR”

* Terör örgütünün siyasi kolu gibi temsil edilen bir partiden söz ediyoruz. Hâlâ Meclis’te.

* HDP, terör örgütünün partisidir. Esas esir olan onlardır. Hepsi PKK’nın rehinesidir. Kişilikleri, kimlikleri esirdir. Ve zihnen kirletilmişlerdir.

* Şunu ifade edeyim. Burada bu evlatlarımızın şehadeti sonrası birçok yalan, dezenformasyon ve herkesi tahrik devreye girdi.

* Aynı istismarı evlatlarımızın ölümü üzerinden devam ettirmeye çalışıyorlar. Yaptığı yetmemiş, acıyı daha fazla arttırmaya çalışıyorlar.

#SüleymanSoylu #İçişleriBakanı #gara #DilanDirayetTaşdemir
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