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Bakan Soylu, Dereli afet konutlarında incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’da 2020 yılı 22 Ağustos tarihinde bir çok noktada yaşanan sel afetinden en fazla zararı gören yerlerin başına gelen Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.
GÜNDEM 13.04.2021, 00:12 Murat Aydın
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’da 2020 yılı 22 Ağustos tarihinde bir çok noktada yaşanan sel afetinden en fazla zararı gören yerlerin başına gelen Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.
Valilik’teki Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrasında beraberindekiler ile Dereli ilçesine geçen Bakan Süleyman Soylu, ilçe merkezinde yapılan dükkan ve konutlarda incelemelerde bulunarak iş yerleri açık olan esnaflarla görüştü.
Daha sonra ilçe merkezinin yukarısında yapımı süren 142 konutluk TOKİ konutlarını da gezen Bakan Soylu, örnek daireleri inceledi, vatandaşların taleplerini dinledi, ardından da İlçe Jandarma Komutanlığı’na bir ziyarette bulundu.
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