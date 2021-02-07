Son Dakika
Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret
İçişleri Bakanımı Süleyman SOYLU, Doğu Türkistan Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan'ı evinde ziyaret etti.
GÜNDEM 07.02.2021, 14:58 Murat Aydın
İçişleri Bakanımı Suleyman SOYLU ve beraberinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Ahmet Selim KÖROĞLU, Ayhan OĞAN, Zeytinburnu Kaymakamı ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü ile Doğu Türkistan Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan'ı evinde ziyaret etti. Soylu, Doğu Türkistan'da yaşanan son gelişmelerle ilgili Hidayetullah Oğuzhan'dan bilgi almdı.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
13°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 07 Şubat 2021
|İmsak
|06:46
|Güneş
|08:15
|Öğle
|13:21
|İkindi
|15:54
|Akşam
|18:18
|Yatsı
|19:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|23
|48
|2. Fenerbahçe
|23
|48
|3. Beşiktaş
|22
|45
|4. Alanyaspor
|23
|41
|5. Trabzonspor
|22
|39
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Karagümrük
|23
|37
|8. Gaziantep FK
|22
|35
|9. Antalyaspor
|22
|30
|10. Malatyaspor
|22
|29
|11. Göztepe
|22
|26
|12. Rizespor
|23
|26
|13. Kasımpaşa
|23
|26
|14. Sivasspor
|22
|25
|15. Konyaspor
|21
|24
|16. Başakşehir
|23
|24
|17. Kayserispor
|22
|23
|18. Erzurumspor
|22
|21
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|20
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Tuzlaspor
|20
|36
|6. Altay
|20
|35
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|20
|24
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|20
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|20
|13
|18. Eskişehirspor
|20
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|47
|2. M. United
|23
|45
|3. Leicester City
|22
|42
|4. Liverpool
|22
|40
|5. West Ham
|23
|39
|6. Everton
|21
|37
|7. Chelsea
|22
|36
|8. Aston Villa
|21
|35
|9. Tottenham
|21
|33
|10. Arsenal
|23
|31
|11. Leeds United
|21
|29
|12. Southampton
|22
|29
|13. Crystal Palace
|22
|29
|14. Wolverhampton
|22
|26
|15. Brighton
|23
|25
|16. Newcastle
|23
|25
|17. Burnley
|22
|23
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Real Madrid
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|42
|4. Barcelona
|20
|40
|5. Villarreal
|22
|36
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|22
|30
|9. Levante
|21
|27
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|21
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Deportivo Alaves
|22
|22
|16. Eibar
|21
|20
|17. Real Valladolid
|22
|20
|18. Osasuna
|21
|19
|19. Elche
|20
|18
|20. Huesca
|22
|16
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
Günlük GazetelerTümü