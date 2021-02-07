Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

İçişleri Bakanımı Suleyman SOYLU ve beraberinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Ahmet Selim KÖROĞLU, Ayhan OĞAN, Zeytinburnu Kaymakamı ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü ile Doğu Türkistan Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan'ı evinde ziyaret etti. Soylu, Doğu Türkistan'da yaşanan son gelişmelerle ilgili Hidayetullah Oğuzhan'dan bilgi almdı.