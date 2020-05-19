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Bakan Soylu'dan gece yarası ziyaret
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkentteki Genelkurmay Kavşağı'ndaki polis kontrol noktasını ziyaret etti.
GÜNDEM 19.05.2020, 02:50 19.05.2020, 15:01 Murat Aydın
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkentteki Genelkurmay Kavşağı'ndaki polis kontrol noktasını ziyaret etti.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genelkurmay Kavşağı polis kontrol noktasındayız." ifadelerini kullandı.
Soylu, polis kontrol noktasındaki fotoğraflarını da paylaştı.
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