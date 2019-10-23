Bakan Soylu: Bu yıl örgüte katılım 101 kişi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bir zamanlar yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kişi, bu yıl şu ana kadar 101 kişidir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) desteğiyle Orta Doğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Üniversitesi iş birliğinde yürütülen, 'Radikalleşme ve Aşırıcılık Uluslararası Sempozyumu'nun kapanış toplantısına katıldı. Bakan Soylu, dünyada ve Türkiye'de canlı bomba eylemi gerçekleştiren veya gerçekleştirme aşamasında yakalanan teröristlerin büyük çoğunluğunun lise ve üniversitelerde eğitim görmüş kişiler olduğunu ifade etti. O insanları canlı bombaya hazırlayanların son derece profesyonel olduğuna vurgu yapan Bakan Soylu, "Belli zihinsel tekniklerle, bazen kimyasal maddelerle kişiyi o eylemi yapma noktasına getiriyorlar. Biz bir tanesini yaklaşık 15 gün nasıl motive olduğunu evinde izledik. Eğer kaçırsaydık Ankara'da hepimizin belki bir tarih olarak nitelendireceği bir eylemi gerçekleştirmiş olacaktı" dedi.

'SİSTEMATİK METOT İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİYORLAR'

Bakan Soylu, PKK'nın veya FETÖ'nün organizasyon modellerine bakıldığında acemice atılmış hiçbir adımın görülmediğine vurgu yaparak, "Kandil ve PKK siyasi organizasyonu vasıtasıyla demokrasiyi istismar ederek, güya seçildiği belediyede bir imar müdürünün atamasını dahi Kandil'deki organizasyon ve kendisi yapıyor. Hangi müteahhide işin verileceği, paranın hangi yollarla transfer edilebileceği, terörizme nasıl kaynak aktarılabileceğini bir sistematik metot içinde gerçekleştiriyorlar" diye konuştu.

'BİNLERCE YILDIR KÜRTLERLE BERABER YAŞIYORUZ'

Bakan Soylu, Kürtlerle binlerce yıldır birlikte yaşanıldığına vurgu yaparak, PKK'nın kendisine meşruiyet alanı olarak Kürt kimliği üzerinden tanımlamaya çalıştığını söyledi. Bakan Soylu, "Maalesef Batı medeniyetinin bu yanılgıyı çok kez kullandığını görüyoruz. Türkiye'nin her ilinde etnik köken araştırması yapsanız oldukça fazla oranda Kürt kimliğiyle karşılaşırsınız. Kabinemizde Kürt bakan arkadaşlarımız var, akademi dünyamızda, iş ve sanat dünyamızda Kürt vatandaşımız var. 10 yıl önce kimse, 'ben Kürdüm' diyemiyordu. Türkiye'de bu devrimi Tayyip Erdoğan dönüştürdü" diye konuştu.

'DEAŞ'LA MÜCADELE EDEN TEK ÜLKEYİZ'

DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülkenin Türkiye olduğuna değinen Bakan Soylu, "Bana DEAŞ'lılarla göğüs göğüse mücadele etmiş bir tek Avrupa ülkesi söyleyin. Bir tek ülke var Türkiye. Fırat Kalkanı bölgesinde 3 bin 69 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik ve o bölgeyi DEAŞ'tan temizledik. Biz mücadele ederken Avrupalı dostlarımız DEAŞ'ın kafa kestiği videoları izleyip tir tir titriyordu, 'acaba metroda başımıza gelir mi?' diye. Şimdi PKK/PYD denen terör örgütü gider de DEAŞ orada ne yapar endişesi içindeler. Hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Biz gereğini yerine getiririz" ifadelerini kullandı.

'KENDİLERİNE DERT EDİNİYORLAR'

Terör örgütü PKK'ya katılım sayısı hakkında bilgi veren Bakan Soylu, "Bir zamanlar yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kişi, bu yıl da şu ana kadar 101 kişi. Örgütün rakamlarında daha düşük. Bu konuyu da kendilerine dert ediniyorlar. 'Suriye civarından örgüte katılım alabiliyoruz ama Türkiye tarafından örgüte katılım alamıyoruz' diyor elebaşlarından bir tanesi" dedi.

'BİN 200 CİVARI HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜ'

Bakan Soylu, Barış Pınarı Harekatı'nda PKK-DEAŞ ayrımı yapılmaksızın operasyonların yürütüldüğüne dikkati çekerek, "Barış Pınarı Harekatı'nda bizim ülkemize havan mermileri düştü. Sayısı bin 200 civarı. Zeytin Dalı Harekatı'nda bu rakam 200'dü. Kime attılar, sivillere. Hiçbir Batı medyası bunu ortaya koydu mu? 9 aylık Suriyeli Muhammet öldü, bir bebek. Hiçbir Batı medyası bunu gündeme getirdi mi?" dedi.