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BAKAN SOYLU:  BİZ BÜYÜK PROJELERİN VE BÜYÜK STRATEJİLERİN ÜLKESİ OLMAK DURUMUNDAYIZ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, dün tanıtımı yapılan yerli otomobil hakkında "Bunlar milletimizin büyük övünç, gurur duyduğu tablolardır. Biz, büyük projelerin ve büyük stratejilerin ülkesi olmak durumundayız, aksi takdirde bu coğrafyada...

GÜNDEM 28.12.2019, 17:47
BAKAN SOYLU:  BİZ BÜYÜK PROJELERİN VE BÜYÜK STRATEJİLERİN ÜLKESİ OLMAK DURUMUNDAYIZ
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, dün tanıtımı yapılan yerli otomobil hakkında "Bunlar milletimizin büyük övünç, gurur duyduğu tablolardır. Biz, büyük projelerin ve büyük stratejilerin ülkesi olmak durumundayız, aksi takdirde bu coğrafyada bize özgürlük ve bağımsızlık anlayışında büyük bir daraltıcı rol oynatırlar." dedi.
Sarıyer'de Karadeniz Vakfı Genel Kurul toplantısı yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Burada konuşan Soylu Türkiye'nin 2012'de S-400 alabilme kabiliyetine sahip olmadığını ifade ederek,  "Bu konuda bir söz bile söyleyemezdik. S-400 bizim için önemli midir? Kendini korumak isteyen her ülke için önemlidir. Bize neleri yapmaya çalıştıklarını ve neleri reva gördükleri apaçık ortadaydı. Biz bundan 6-7 yıl evvel terör koridoru dediğimiz Afrin'den Cerablus'a kadar, Azez'e kadar, Tel Abyad'a kadar girebilme imkanına Amerika'ya, Rusya'ya rağmen sahip olabilir miydik? Bilesiniz ki olamazdık. O gün kişi başına gelir seviyemiz 10 bin-10 bin 500 dolardı. Bugünkü gelir seviyemiz yine 10 bin-10 bin 500 dolar. Peki ne değişti de biz 6-7 yıl evvel kişi başına gelir seviyemiz benzer oranda olmasına rağmen bugün bunları yapabiliyoruz? Türkiye stratejik bir güç haline geldi, tam anlamıyla." dedi.

"TÜRKİYE BİR ADIM DAHA ATTI"
Soylu, dün tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili" hakkında ise, şöyle konuştu:
"Bunu bir mekanik hamle olarak görmeyin. Hepimiz yetiştik bu ülkede. Amerika'nın aleyhine konuşurken fıs fıs konuşurduk. 'Bu ülkede kendi mühimmatını üreteceksin.' diye birbirimizin kulağına söylerdik, kimse duymasın diye. Sanki evlerimizin içine girecekler de bizden hesap soracaklarmış gibi. Zihinlerimizdeki özgürlüğü, gönüllerimizdeki bağımsızlığı almışlardı. 'Siz yapamazsınız, beceremezsiniz, gerçekleştiremezsiniz.' diye küçümseyen ve özgüven duygumuzu ülkemizin tamamından yoksunlaştırmış bir tablonun içerisindeydik. Dün Türkiye bir adım daha attı. Geldiğimiz nokta, şu nesil gelecek nesillere bıraktığında aldığından çok daha ileride olduğu ve Türkiye'nin sahada kaybedip masada kaybetmediği ve bütün dünyaya sesini, gücünü duyurabildiği bir nokta haline gelmiştir. Bunlar milletimizin büyük övünç, gurur duyduğu tablolardır. Biz, büyük projelerin ve büyük stratejilerin ülkesi olmak durumundayız, aksi takdirde bu coğrafyada bize özgürlük ve bağımsızlık anlayışında büyük bir daraltıcı rol oynatırlar."

"YARINA, GELECEĞE BAKALIM"
Bakan Soylu, Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımlara dikkat çekerek, "Eğer bunlar olmasaydı, bunlar yapılmamış olsaydı terör örgütü üye sayısının 500'ün hemen üzerinde olduğunu, DHKP-C'nin, MLKP'nin kırsalda bir tek adamının kalmadığını, PKK terör örgütünün başını çıkarabilecek takatinin kalmadığını söyleyebilme fırsatına sahip olabilir miydik? Almanya, Amerika, Avrupa bizim müttefikimiz değil mi? En kritik zamanda kendi tabancalarının bile Türkiye'ye gelmesine yasak koyanlar, yarın özgürlük ve hürriyet mücadelemizde, en haklı mücadelemizde bize neler yapacaklarını çok net şekilde göstermişlerdir. Daha ne yapsınlar, ne ortaya koysunlar? Biz, kendi tankımızı da yapmak zorundayız, en iyi şekilde yapmak zorundayız. Bu kabiliyeti elde ettik ve bunu yapacağız Allah'ın izniyle, ama geçmiş dönemdeki hadiselerin tekrarlanmasına müsaade etmeyelim. 40 yıl daha bizim çocuklarımız bununla mı uğraşsın? Buna para mı harcayalım? Buna insan kaynağı heba mı edelim? Yarına, geleceğe bakalım. Dünyanın bizi yönettiği ve yönlendirdiği değil, bizim kendi iddiamızın ve irademizin ortaya çıktığı bir hadiseyi ortaya koyalım. Etrafımızda bir gelecek var. Suriye yeniden imar, inşa ve ihya edilecek. Irak yeniden inşa, imar ve ihya edilecek. Balkanlar'ın güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacı var. Yemen'den Tunus'a, Sudan'a kadar hepsine el uzatmamız lazım." diye konuştu.

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-Bakan Soylu'nun açıklamaları
-Detaylar

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