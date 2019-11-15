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Bakan Soylu: Amerikalı, uçakla sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce uçakla İstanbul'dan Amerika'ya sınır dışı edildi" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Kadına...

GÜNDEM 15.11.2019, 17:31
Bakan Soylu: Amerikalı, uçakla sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce uçakla İstanbul'dan Amerika'ya sınır dışı edildi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı' ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Soylu,

öldürülen DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye yakın bir DEAŞ'lı teröristin yakalanması ve Yunanistan-Türkiye sınırında bekleyen Amerika uyruklu DEAŞ'lı teröristin iadesiyle ilgili "Sadece şu kadarını söyleyebilirim, Avrupa’da da Türkiye’de de önemli bombalamaları gerçekleştiren bir isimden bahsedebilirim hepsi o kadar. Sorgulama sürüyor. Bugün de bir Amerikalı, Yunanistan’la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce uçakla İstanbul’dan Amerika’ya sınır dışı edildi. 2 de bugün Alman uyruklu vatandaş, DEAŞ mensubu olduğunu söyleyebilirim, bugün toplam 3 yabancı terörist savaşçı olarak bizim nitelendirdiğimiz, bizim uyruğumuzda olmayan yabancı uyruklu vatandaşlar sınır dışı edildi" diye konuştu.

İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜMÜ

Bakan Soylu, eski İngiliz istihbarat subayının İstanbul'da evinin önünde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü de söyleyerek, "Hem idari hem de adli bir soruşturma var. Biz bu konuda özellikle müteveffanın vatandaşı olduğu İngiltere’ye sürekli bilgi aktarımında bulunduk. Olay olduğu ilk andan itibaren İngiltere makamlarına detaylı bilgi aktarımında bulunduk. Soruşturma devam ediyor. Soruşturmadaki bir iki detayla tamamlayacağım. Örneğin, ilk önemli detay, evin kapısının, evin içinden hem de bildiğimiz usullerin dışında bir usulle beraber kilitli olduğudur. Kuvvetli bir kilide sahip olduğudur. Yine yukarıdan aşağı düşerken, bilek kısımlarında kırılma söz konusu olduğudur. Bütün bunların üzerinden tüm değerlendirmeler yapılmaktadır. İlk aşamada intihar gibi gözükse de bizim sorumluluğumuz olayı bütün yönleriyle değerlendirmektir" açıklamasında bulundu.

SİYANÜRLÜ İNTİHARLAR

Bakan Soylu, siyanürlü intiharlara ilişkin "Karşı karşıya kaldığımız veya kalacağımız, öngördüğümüz her meseleyle ilgili tüm kurumlarımız adım atmaktadır. Bugünkü vaka olmadan önce arkadaşlarımız böyle bir değerlendirmeyi yapmışlardı. Bütün kurumlar kendi içinde bu konu ile ilgili çalışıyorlar. Ayın 19'unda kurumlar bir araya gelecekler, değerlendirme yapacaklar ve onun üzerine hangi tedbirleri alabiliriz, mevzuatta yapılması gerekenlerle ilgili değerlendirme ortaya koyacaklar" dedi.

BAKAN GÜL: TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMEKTE

Adalet Bakanı Gül de siyanürle intiharlara ilişkin "Bu konu ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın da açıklaması oldu. Olay tüm yönleriyle soruşturulmakta, titizlikle takip edilmekte. Bu konularla ilgili, soruşturmayla alakalı tüm bilgiler de kamuoyuyla savcılığımız tarafından paylaşılacaktır. Emniyetin yapmış olduğu bir çalışma, toplantılar var. Aile bakanımız intihar ve diğer vakalarla ilgili komisyonlar kurdu bu hususlar da tüm yönleriyle takip edilecek ve titizlikle takip edilecektir" diye konuştu.

'ELBETTE İNCELENECEKTİR'

Bakan Gül, siyanür satışı yapanlar hakkında düzenleme yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya ise, "Bu tür insanlara zarar veren konularla ilgili Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenen hükümler var. Bu konularla ilgili bu yönleriyle de savcılıklar kanunen yetkili makamlardır, bu yönleriyle elbette incelenecektir" yanıtını verdi.

Bakan Gül, eski İngiliz istihbarat subayının ölümüyle ilgili de "Soruşturma yetkisi savcılık makamlarında ve savcılık makamları bir adli kontrol kararı verdi bu dosyada ve süreci yakından takip ediyorlar. Yurtdışı çıkış yasağı kondu. Gelişme oldukça kamuoyuyla savcılık makamı paylaşacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

Arda ERDOĞAN- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, ()

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