Bakan Soylu açıkladı: Batan teknede 55 – 60 kişi olduğu söyleniyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'daki kayıp göçmen teknesine ilişkin, "Teknenin içinde 55- 60 civarında kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı. 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'daki kayıp göçmen teknesine ilişkin, "Teknenin içinde 55- 60 civarında kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı. 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van’da batan göçmen teknesi ile ilgili açıklama yaptı.
Tekneden yüzerek kurtulup kıyıya çıktığını iddia eden ve jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni Akbaş’ın çelişkili ifadeler verdiğini belirten Soylu “Teknenin içinde 55- 60 civarında kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı. 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı” dedi.
Teknenin battığı yerin henüz tespit edilemediğini açıklayan Bakan Soylu, Medeni Akbaş dahil 11 kişinin gözaltına alındığı, 27’sinde gerçekleşen olayın 18 saat sonra ihbar edildiği için de bir muhtarın açığa alındığını duyurdu.
NE OLMUŞTU?
27 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Van Gölü’ne tekne battığına yönelik 28 Haziran’da yapılan kayıp ihbarı neticesinde, havadan ve karadan arama tarama faaliyeti başlatılmıştı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016