Bakan Soylu: 2018 yılında 19 bin 923 sokak satıcısı yakaladık

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele konusunda bir trend yakaladıklarını, 2018 yılında 19 bin 923 sokak satıcısını yakaladıklarını söyledi. Bakan Soylu, 'uyuşturucu' suçundan toplam tutuklu sayısının 21 bin 134 kişi olduğunu, 2019 yılbaşından bugüne kadar ise çoğunluğu sokak satıcıları olmak üzere 2 bin 436 kişiyi tutukladıklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Vilayetler Evi'nde düzenlenen Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Soylu ile birlikte Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, ilçe kaymakamları ve çok sayıda kurum müdürü katıldı.

'8 OPERASYONDA 13 TON 280 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI'

Bakan Soylu, artık tonlarla uyuşturucu yakaladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sadece 8 operasyonda 13 ton 280 kilogram uyuşturucu yakalandı. Dün yakalananlar, bunların arasında değil. Üstelik bu maddeler, bir insanın kiloyla tükettiği maddeler değil. Sadece 20-30 gramı bir insanı bağımlı yapmaya, hayatını karartmaya yetiyor. Düşünün ki eğer kaçırsaydık, binlerce gencin vücuduna bu zehirler girecekti. Bunların içinde belki onlarcası, ani şoklarla veya aşırı dozdan hayatını kaybedecekti. Belki de yüzlerce genç uyuşturucuyla hayatında ilk kez bu yakalanan partilerle tanışacaktı, ilk denemeyi bunlarla yapacaktı. Uyuşturucu kartellerinin ve özellikle de PKK'nın bu ticaretten kazanacağı paralarla, kim bilir ne kadar silah alınıp kimlerin canı yanacaktı."

'UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE BİR TREND YAKALADIK'

2013'te 232'lerde olan uyuşturucuya bağlı ölümlerin 2016'da 920'ye, 2017'de 941'e çıktığına dikkat çeken Bakan Soylu, 2018'in ilk 10 ayında uyuşturucudan ölenlerin sayısının 491'e düştüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'de uyuşturucu ile mücadelede bir trend yakaladık. Bakın uyuşturucu operasyon sayılarımız 2016'dan 2018 sonuna kadar yüzde 70.3 oranında arttı. Ve doğrusal olarak arttı. İniş çıkış yok. Sürekli yükseliyor. Keza aynı bantta gözaltı sayısı yüzde 56.7 arttı. Ve önemli bir detay, yasadışı kenevir ekiminde 2016'da 81 milyon kök alınıyordu. 2 yılda bunu 8'de bire düşürdük. 2018 yıl sonu itibarıyla 10 milyon yasadışı kök kenevir ele geçirdik. Çünkü yaptığımız operasyonlar ve takip sayesinde ekim alanlarını önemli ölçüde düşürdük. İHA ve drone'lardan da bu noktada ciddi şekilde istifade ettiğimizi de ayrıca ifade etmek isterim."

'BU UYUŞTURUCU SATICILARI FUKARA DEĞİL'

Bu operasyonların gerçekleştirilmesi amacıyla güvenlik güçlerine de ciddi yatırımlar yapıldığını ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Afedersiniz bu uyuşturucu satıcıları fukaralıkla bilinen adamlar değiller. Bunların altında lüks arabalar var. Bunları herhalde 1600 motorluk araçla takip etmek, 1600 motorluk araçla operasyon yapabilmek mümkün değildir. En son 250 civarında iyi donanımlı, narkotiğimize, tüm Türkiye'ye iyi araçlar tahsis etmeye çalıştık, çalışıyoruz. Bursa'da dün projeli operasyon yapıldı. Bir sabah ansızın 200'ün üstünde sokak satıcısı yakalandı. Hakikaten çok başarılı ve çok güçlü şekilde devletimiz bütün kurumlarıyla birlikte bu meselenin üzerine gitmektedir. Bugün Allah'a şükür, imkanlarımız geniştir ve bu mücadelede her türlü kapasiteyi kullanabiliyoruz. Sadece para pul yetmiyor. Bir de kararlılık ve irade gerekiyor."

'BU KÖPEKLER, UYUŞTURUCU YAKALAMASINDA SON TEKNOLOJİ'

Uyuşturucu ile mücadele konusunda narkotik köpeklerinin önemine değinen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"35 yeni dedektör köpek, eğitilerek birimlerimize kazandırıldı. Konunun teknik detaylarına vakıf olmayanlar belki bilmeyebilir; ama bu köpekler, uyuşturucu yakalamasındaki son teknolojidir. Eğitimli bir narkotik köpeğinin uyuşturucuyu bulmadaki başarısını başka herhangi bir aletle elde edebilmeniz mümkün değil. Ayrıca bu köpeklerimizi her yere sokabiliyorsunuz. Makinelerin hareket kabiliyeti ise elbette ki sınırlı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de bu hayvanların sayısını arttırmaya gayret ediyoruz. Ve şu ana kadar bu hayvanlar sahada inanılmaz işler yaptılar."

'İSTANBUL'DAKİ 2 TONLUK OPERASYONUN TAKİBİNİ EGE DENİZİ'NDEN BAŞLATTIK'

Uyuşturucu ile mücadelede stratejik olarak planlı bir yaklaşım ortaya koyduklarını ifade eden Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Özellikle uyuşturucuyu sadece görünür olduğu anda değil, üretildiği yerden yola çıktığı andan itibaren küresel anlamda takip etme stratejisine geçişimizin de çok faydası oldu. Sözgelimi biraz önce bahsettiğim İstanbul'daki 2 tonluk operasyonun takibini biz Ege Denizi'nden başlattık. Yine bunun gibi, uluslararası ortak operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Yani uyuşturucu gençlerimizin önüne gelene kadar hangi aşamalardan geçiyorsa her noktasına ulaşmaya çalışıyoruz. Bu noktada jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve emniyet teşkilatımız gerçekten çok ciddi bir koordinasyon ve etkinlik içindedir ve bunun sahadan olumlu dönüşlerini sürekli alıyoruz."

'19 BİN 923 SOKAK SATICISI YAKALADIK'

Daha sonra dün Bursa'da yapılan ve 'narkotimsah' adı verilen uyuşturucu operasyonuna değinen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Tam 203 sokak satıcısı yakaladık. Muhtelif çeşit ve miktarda uyuşturucu madde, 9 tane ruhsatsız tabanca ve 5 adet ruhsatsız av tüfeği yakaladık. Sokak satıcılarına yönelik olarak yaptığımız bir mevzuat değişikliği ile bunların yakalanmasındaki ödül uygulamasını narkotikçi olsun olmasın yakalamayı gerçekleştiren tüm personele genişlettik ve bu uygulamanın ciddi faydasını gördük. 2018 yılında 19 bin 923 sokak satıcısını yakaladık. Bu aynı zamanda bize başka bir şeyi söylüyor. Buradaki sektörün cazip bir sektör olduğunu ortaya koyuyor. Uyuşturucu suçundan toplam tutuklu sayısı ise 21 bin 134 kişi olmuştu. 2019 yılbaşından bugüne kadar ise çoğunluğu sokak satıcıları olmak üzere 2 bin 436 kişiyi tutukladık."

'PKK'NIN İKİ ŞAH DAMARINDAN BİRİNİ KESTİK, DİĞERİNDEN UMUTLUYUM'

Uyuşturucu ile mücadele konusunun hem Türkiye'nin hem de dünyanın en önemli güvenlik sorunlarından biri olduğunu belirten Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Terörün en önemli finansman kaynağı. Düzensiz göçle de bir şekilde etkileşim içinde olan ve dünyada yılda 318 bin insanın ölümüne sebep olan bir meseleden bahsediyoruz. Sadece PKK yılda 1,5 milyar dolar uyuşturucu geliri elde ediyor. Bunu hemen her konuşmamda söylüyorum ki terörün gerçek yüzü iyice anlaşılsın diye. Meselenin etnik bir mesele falan olmadığı, bal gibi de uyuşturucudan, insan kaçakçılığından gelen tatlı para ve güçle ilgili olduğu iyice bilinsin diye bu rakamı sürekli tekrar ediyorum. PKK'nın iki şah damarı var. Birisi tahakküm ettiği ve sömürdüğü belediyelerdi, ikincisi de uyuşturucu ticareti. Birincisini tamamen kestik. İkincisine de sürekli darbe üstüne darbe vuruyoruz. Avrupa bu konuda biraz daha gayretini arttırırsa, terör operasyonlarımızın da sayesinde, inanıyorum ki bu ikinci şah damarını da kesmiş oluruz. Ben bu mücadeleden umutluyum. Çünkü gittiğimiz yol doğrudur."

