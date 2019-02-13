Bakan Soylu: 2018 yılında 19 bin 923 sokak satıcısı yakaladık (2)

'MART AYINDA 8 BİN BEKÇİ ALINACAK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'daki bir otelde 'Asayiş Suçları ile Mücadele ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, 2016 yılından itibaren toplam 9 bin 444 bekçinin göreve başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Öncekilerle beraber halihazırda 11 bin 382 bekçimiz görev başındadır. Halihazırda 8 bin 670 bekçimizin de atamaları yapıldı, eğitimleri önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanıp göreve başlayacaklar. 1620 arkadaşımızın da sağlık raporu ve güvenlik soruşturma süreçleri devam ediyor. Yani çok kısa bir sürede mevcut 11 bin 382 bekçimize yaklaşık 10 bin civarında arkadaşımız eklenmiş olacak. Ama bununla da yetinmiyoruz, Mart ayında 8 bin bekçi alımı içinde yeniden ilana çıkıyoruz."

'İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HIRSIZLIK SAYISI DÜŞTÜ'

Daha sonra hırsızlık olaylarına değinen Bakan Soylu, bekçi sayısının artırılmasının asayiş olaylarına olumlu şekilde yansıdığı belirterek, şöyle konuştu:

"Ankara’da 2017 yılındaki günlük evden hırsızlık sayısı 30’du, 2018 yılında bu sayı 10’a düştü. Üçte bir oranında azalttık. Ankara’daki günlük evden hırsızlık sayısı yüzde 67 azaldı. Aynı şekilde İstanbul’da günlük ortalama evden hırsızlık 2017’de 78'di, 2018'de 54’e düştü. İzmir, aynı şekilde 19’dan 8’e düştü. Genel olarak mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 2017 yılına göre 2018 gerçekleşmelerimizde yüzde 14.2 oranında azalış, olayları aydınlatma oranlarında ise yüzde 6.5 bir artış yaşandığını gözlemleyebiliyoruz. Buradan açıkça görülüyor ki önleyici çalışma hem iş yükünü hem suçu hem de mağduriyeti azaltıyor."

'KADES UYGULAMASINDAKİ KULLANICI SAYISI, İSTEDİĞİMİZ DÜZEYDE DEĞİL'

Aynı şekilde kadına yönelik şiddet noktasında da azalma yönünde ciddi kazanımlar elde ettiklerine belirten Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye hem uluslararası raporlara göre hem de kendi kayıtlarımıza göre kadına yönelik şiddet noktasında İngiltere, Almanya, Danimarka gibi ülkelerin altında yer alıyor. 2017 yılında kadın cinayeti sayımız 353'tü, 2018 yılında bu sayı 279 oldu. Bu da aslen önleyiciliğin ortaya koyduğu bir sonuç olarak değerlendirilmektedir. Ülke genelinde yüzde 21 oranında bir azalış elde ettik. Tabi ki bu kazanım kendiliğinden olmadı. Önemli bir gayret içindeyiz. Bunun için projeler geliştiriyoruz, yeni önlemler almaya gayret ediyoruz. Bu noktada özellikle Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının önemli bir adım olduğunu ifade etmek isterim. 2018 yılı Mart ayında başladığımız uygulamada geldiğimiz kullanıcı sayısı maalesef henüz istediğimiz düzeyde değil. Halihazırda 28 bin 53 aktif kullanıcı sayısı var. Uygulama ile bugüne kadar 7 bin 782 ihbar alınmış ve müdahale edilmiştir."

'HEDEFİMİZ, TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKESİ YAPMAK'

Daha sonra toplantıya katılan 81 ilin asayiş şube müdürüne hitaben konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Türkiye’nin son 300 yılda en güçlü olduğu dönemi yaşıyoruz. Ve başımızda da milletini düşünen, güçlü bir liderlik ortaya koyan, vatandaş odaklı düşünebilen bir liderimiz var. Bu da bir fırsattır. Arkadaşlar, bunların hepsini bir daha bir araya getiremeyiz, işimizin kalitesini yükseltmek için ne yaparsak bu zamanda yaparız. Sizlerden büyük bir gayret bekliyorum. Bir teyakkuz ve kıyam hali bekliyorum. Hedefimiz, Türkiye’nin şehirlerini dünyanın en güvenli şehirleri; Türkiye’yi de dünyanın en güvenli ülkesi yapmak olmalıdır. Bu potansiyel sizlerde vardır. Bugüne kadar önemli işler başarılmıştır bundan sonra da inşallah bu başarı, çok daha yüksek bir seviyeye taşınacaktır"

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-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

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Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA, ()