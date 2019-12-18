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Bakan Selçuk:Çocukların ekranla ilişkileri kontrol edilmeli

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Beslenme konusunda bir dikkat sergilendiğinde, çocukların 3-4 yaşına kadar ekranlardan uzak tutulması sağlandığında çok büyük bir ilerleme kaydedilebiliyor. Onun için anne ve babalardan istirhamım, çocukların...

GÜNDEM 18.12.2019, 16:06
Bakan Selçuk:Çocukların ekranla ilişkileri kontrol edilmeli

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Beslenme konusunda bir dikkat sergilendiğinde, çocukların 3-4 yaşına kadar ekranlardan uzak tutulması sağlandığında çok büyük bir ilerleme kaydedilebiliyor. Onun için anne ve babalardan istirhamım, çocukların beslenmelerine dikkat etmelerini, ekranla ilişkilerini kontrol etmelerini istemektir" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, Ankara'da 'Özel Eğitim Öğretmenleri İçin Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Gelişim Programı'nın tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, temel amaçlarından birisinin, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların zihinsel ve sosyal hayat becerilerini, bireysel farklılıklarını geliştirmek ve onları her alanda destekleyerek toplumla bütünleştirmek olduğunu bildirdi. Bakan Selçuk, "Üretken ve mutlu olmaları için, birlikte bir şey yapmanın hazzını yaşamaları için onlara ortam hazırlamak, fırsatlar vermek, değer vermek bizim başlıca görevimiz. Bu anlamda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Otizm Spektrum Bozukluğu çokça gündemde. Dünyadaki bütün birikimi paylaşmak ve ülkemizde ürettiklerimizle bunları birleştirip karşılaştırmak suretiyle de çocuklarımıza ve öğretmenlerimize nasıl daha fazla destek olabiliriz sorusunun peşindeyiz" dedi.

'İZMİR'DE DÜZENŞEEN EĞİTİME BİN ÖĞRETMEN KATILDI'

Bakanlığın son dönemde konuyla ilgili çok sayıda çalışmaya imza attığını hatırlatan Bakan Selçuk, 'Özel Eğitim Öğretmenleri Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Gelişim Programı' kapsamında İzmir'de düzenlenen eğitici eğitimine bin öğretmenin katıldığını belirterek, "Akabinde ilk fazda 18 bin 443 öğretmenimizin, ikinci fazda ise 280 bin okul öncesi ve sınıf öğretmenimizin mesleki gelişim sertifika programına katılmasını planladık. Bütün sınıf öğretmenlerimizi, bütün okul öncesi öğretmenlerimizin konuyla ilgili farkındalığını, birikimini geliştirmeyi hedef haline getirmiş olduk" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ,  TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN BU KONUDAKİ FARKINDALIĞINI YÜCELTMEK'

Bakan Selçuk, konuyla ilgili mesleki gelişim kitaplarının hazırlandığını ve uzaktan eğitim sistemi programı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Yani bundan sonraki hedefimiz; ülkemizde bulunan bu branşlardaki öğretmenlerimizin birikimini dünya standartlarına yükseltmek. Sadece özel eğitim öğretmenlerimizin değil, tüm öğretmenlerimizin bu konudaki farkındalığını yüceltmek. Bu konunun devamı olarak ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde toplam 12 mesleki gelişim programı ve 28 programın hazırlığında da büyük yol aldık. 1200 kadar rehber öğretmenimize özel bir eğitim verdik. Onları formatör olarak yetiştirdik, onlar da kendi bulundukları illerde diğer öğretmenlerin eğitimiyle ilgili çalışmaları sürdürüyorlar."

'VELİLER ÇOCUKLARIN BESLENMELERİNE DİKKAT ETMELİ'

Anne ve babalara çocuklarının ekranla ile ilişkisini kontrol etme çağrısında bulunan Ziya Selçuk, şunları söyledi:

"Beslenme konusunda bir dikkat sergilendiğinde, çocukların 3-4 yaşına kadar ekranlardan uzak tutulması sağlandığında çok büyük bir ilerleme kaydedilebiliyor. Bu alanın uzmanlarının çalışmalarında, uluslararası çalışmalarda ve çeşitli gözlemler yaptığımız üniversitelerde hep bu çerçeve çıkarılıyor. Onun için anne ve babalardan istirhamım, çocukların beslenmelerine dikkat etmelerini, ekranla ilişkilerini kontrol etmelerini istemektir. Hiç kimse bununla ilgili 'bilgim yok, belge yok, kitap, yayın yok' diyemez. Bunların hepsini herkes için öğretmen, öğrenci, uzmanlar, anne babalar için üretiyoruz ve ücretsiz olarak bütün toplumla paylaşıyoruz. Bununla ilgili dijital eğitim platformlarını da hizmete sokacağız çok yakında. Türkiye'de bu meseleyi hep beraber omuzlayacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Programdan görüntü
-Bakan Selçuk'un konuşması
-Detay

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Haber-Kamera: Aslıhan ALTAY KARATAŞ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, ()-

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