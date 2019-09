Bakan Selçuk: Vizyon belgesinde yaptığımız çalışmayı Ekim'de paylaşacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen yıl ekim ayında vizyon belgesinin yayımlandığını belirterek, "Yaptığımız her çalışmayı, hangi konuda ne aşamada olduğumuzu bu yıl inşallah ekim ayında yine paylaşacağız" dedi.



Bakan Selçuk, Ankara Elmadağ'daki bir okulda yeni tasarlanan öğretmenler odasından, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Mesleki Çalışma Programı'nın başlangıcı nedeniyle Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden, yaklaşık 1 milyon öğretmene seslendi. Bakan Selçuk, konuşmasında öğretmen odalarının iç tasarımında yaptıkları bir dizi yeniliğe ilişkin bilgiler paylaştı. Selçuk, öğretmenler odasında geçirilen zamanın kendileri için önemine işaret ederek, "Bu yüzden daha rahat edebilecekleri, keyifli ve üretken vakit geçirebilecekleri, bireysel ihtiyaçlarına da uyumlu bir oda tasarlayalım istedik. Pek çok öğretmenimizin de görüşünü aldık. İmkanlarımızın elverdiği ölçüde tüm öğretmen odalarının benzer şekilde tasarlanacağı bilgisini de vermek isterim" dedi.



'SİZLERİ DİNLEMEK BANA YENİ UFUKLAR AÇIYOR'

Bakan Selçuk, öğretmenlere yönelik doğa yürüyüşünden diksiyona, müze eğitiminden dramaya kadar pek çok alanda eğitim seçenekleri sunduklarını, bunlara katılımın beklenenin çok üzerinde olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi. Öğretmenlerin yer aldığı hemen her etkinliğe katılmaya gayret ettiğini söyleyen Selçuk, yaz döneminde pek çok mesleki gelişim sertifika programına binlerce öğretmenin katılım sağladığını, bundan sonraki süreçte de halk oyunları, müzik, ritim, yapay zeka gibi mesleki gelişim programlarının artırılarak sunulacağını kaydetti.



'ÇEVRİMİÇİ AKREDİTE SERTİFİKA PROGRAMLARINI BAŞLATACAĞIZ'

Öğretmenlerin içindeki edebiyat yeteneğini dışarıya aktarmaları için bu yıl ilk kez Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri kapsamında bir öykü yarışması düzenlediklerini ifade eden Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Yakında duyurularını yapacağımız Türkiye öğretmenler kupası ve öğretmen konserleri bu çalışmanın bir parçası. Mesleki gelişim programlarını merkezi ve mahalli olarak arttıracağız. Çünkü başvurup eğitime katılma hakkı alamayan öğretmenlerimiz beklenti içinde. Eğitimleri olabildiğince okul dışına taşımaya da devam edeceğiz. İnanılmaz sayıda çok talep var. Örneğin zeka oyunları eğitimini 350 kişiyle pilot olarak açtık, 27 bin başvuru oldu. Öğretmenlerimizin erişimini artırmak için öğrenme yönetim sistemini ve çevrimiçi akredite sertifika programlarını başlatacağız. Mesleki gelişim programlarında başvuru ve katılım konularında iyileştirmeler yapıyoruz. 5 olan merkezi eğitimi 7'ye, 5 olan mahalli eğitimi 10'a çıkarıyoruz. Ret ya da iptal durumlarında hak kaybının önüne geçeceğiz."



'100'DEN FAZLA KURUMDAN GÖRÜŞ ALDIK'

Bakan Selçuk, geçen yıl ekim ayında vizyon belgesinin yayımlandığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bir yılı tamamlamamıza çok az kaldı. Çalışma ekibimizin, mesai arkadaşlarımın ve sizlerin gayretleriyle epey yol kat ettik. Yaptığımız her çalışmayı, hangi konuda ne aşamada olduğumuzu bu yıl inşallah ekim ayında yine paylaşacağız. Bu ayda 100'den fazla kurumdan görüş aldığımız hem ortaöğretim tasarımının son halini hem de ilköğretim taslak programını değerlendirmelerinize sunacağız."





