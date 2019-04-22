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Bakan Selçuk'tan öğrencilere video klipli kutlama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı video klip ile kutladı. Bakan Selçuk'un öğrencilere mesajını içeren klip, okullarda izlettirilmek üzere 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildi. Basın...

Bakan Selçuk'tan öğrencilere video klipli kutlama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı video klip ile kutladı. Bakan Selçuk'un öğrencilere mesajını içeren klip, okullarda izlettirilmek üzere 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildi.
Basın ve yayın kuruluşları ile de paylaşılan video klip, Bakan Selçuk’un öğrencilere sorduğu bilmeceyle başlıyor. Bakan Selçuk, video klipte öğrencilere şöyle seslendi:
"Çocuklar size bir bilmecem var. Bizim ülkemizde doğan her çocuğa, doğar doğmaz verilen ve elinden asla alınmayan hediye nedir? İyi düşünün. Bildiniz değil mi? 23 Nisan. Atatürk'ün çocuklara, çocukluk hediyesi olarak peşinen verdiği bir armağan var elimizde. Onu çok beklediğiniz, çok istediğiniz bir doğum günü hediyesi gibi düşünün. Sizlere bu çok özel hediyeye ek olarak başka hediyeler de verilmesini diliyorum. Şimdi sizin için gönderilmiş rengarenk hediye kutuları hayal edin. Bir kutudan kucak dolusu sevgi, kocaman bir kutudan saygı çıktığını düşünün. Bir kutudan dilediğinizce oynayabilmeniz için vakit, bir diğerinden anlayış çıktığını hayal edin. Etrafınızdaki her yetişkinin size güzel bir gelecek uzattığını düşünün. Ben biliyorum ki bu hediyelerin hepsi sizler için bir yerlerde hazırlanıyor. Siz yaşadığınız bu harika günlerin tadını çıkarmaya, kucağınızdaki bu muhteşem hediyenin hakkını vererek, çocuk olmanın şenliğini yaşamaya bakın. Sizin her gününüz bayram; ama bugün 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı yürekten kutluyor, gözlerinizdeki ışığa duyduğum inançla hepinize saygılarımı sunuyorum."

Görüntü Dökümü:
-Bakan Selçuk'un konuşması

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 
Haber-Kamera: ANKARA, ()

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